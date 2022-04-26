Son dakika: Köpek saldırısı komşuları birbirine düşürdü - Son Dakika
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Son dakika: Köpek saldırısı komşuları birbirine düşürdü

26.04.2022 00:57
Son dakika: Köpek saldırısı komşuları birbirine düşürdü

Gelen son dakika haberlerine göre Tekirdağ Çorlu'da sokakta komşu köpeğinin saldırısı nedeniyle 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu.

Tekirdağ Çorlu'da sokakta komşu köpeğinin saldırısı nedeniyle 5 yaşındaki çocuk hastanelik oldu. Olay sonrası köpeklerin bağlanmadığı gerekçesiyle komşular arası uzun süre tartışma yaşandı.

Nusratiye Mahallesi Derman Sokak üzerinde komşu köpeğinin saldırısına uğrayan 5 yaşındaki K.C.D. yaralandı. Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayın ardından sokağa çıkan bir grup mahalle sakini, köpeklerin bağlamadığı gerekçesiyle komşularını suçladı. Komşular arası uzun süren tartışma, polisin olay yerine gelmesiyle tatlıya bağlandı. Sokak sakinleri, küçük çocuğu ısıran köpeğin belediye tarafından alınmasını istedi.

Yaralı çocuğun babası Mert Demirkıran, "Eşim telefonla aradı. Oğlumu yüzünden ve çenesinden köpek ısırdığını duyunca eve geldim. Köpeklerden korkudan sokaktan geçmekte zorlanıyoruz" dedi. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, Çorlu, Köpek, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Köpek saldırısı komşuları birbirine düşürdü - Son Dakika


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