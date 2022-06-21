Son dakika haber | Köpek yol ortasındaki ölü kediyi taşıyarak gömdü, o anlar kameraya yansıdı

- Köpek yol ortasındaki ölü kediyi taşıyarak gömdü, o anlar kameraya yansıdı

KAHİRE - Mısır'ın Dekahliye kentinde bir köpek yol ortasında cansız halde yatan kediyi ağzıyla yol kenarına taşıyarak gömdü. Kameraya yansıyan o anlar sosyal medyada gündem oldu.

Mısır'ın Dekahliye kentinde bir köpek, Mansoura Üniversitesi'nin kapısının önündeki yolda cansız halde yatan kediyi önce kontrol etti, daha sonra ağzıyla yol kenarına taşıyarak gömdü. O anlar ise çevrede bulunanlar tarafından anbean kayıt altına alınırken, görüntüler sosyal medyada gündem haline geldi.