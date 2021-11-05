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Son dakika... Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği - Son Dakika

Son dakika... Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği

05.11.2021 15:15
Son dakika... Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği

Son dakika haberler: 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bir dizi etkinlikle kutlandı.

2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesinde bir dizi etkinlikle kutlandı.

Tıp Fakültesi Hastanesinde gerçekleştirilen etkinliğe; Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cengiz Çokluk, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fatih Özkan, Türk Kızılay Samsun Şube Başkanı Ahmet Ali Bulut, LÖSEV Samsun İl Yöneticisi Ayça Kalelioğlu, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Sevgi iyileştirir sloganıyla Tıp Fakültesi Hastanesi Sosyal Hizmet Birimi ve Sağlık Gönüllüleri Ekibi tarafından düzenlen etkinliklerde; Hematoloji ve Onkoloji Servisinde tedavi olan çocukların yapmış olduğu resimler sergilendi, ayrıca lösemi çocuklar yararına Türk Kızılay iş birliğiyle etkinlik düzenlendi. Daha sonra Vali Dağlı ve Rektör Ünal, Hematoloji ve Onkoloji Servisinde tedavi olan çocukları ziyaret ederek çocuklara hediye verdi.

Rektör Ünal'a ziyaret

Tıp Fakültesi Hastanesindeki program sonrasında Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Samsun İl Yöneticisi Ayça Kalelioğlu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal'ı ziyaret etti. Ziyarete; LÖSEV Halkla İlişkiler Uzmanı Özlem Vural da eşlik etti. Rektörlük makamında konuklarını ağırlayan Rektör Ünal, sosyal sorumluluk projelerini önemsediklerini ve lösemili çocukların tedavisinde ve seslerinin duyurulmasında Üniversitenin, gelecek süreçte de bütün imkanlarını kullanacaklarını söyledi.

Rektör Ünal, LÖSEV'in düzenleyeceği, bireysel ve toplumsal farkındalığa hizmet edecek proje ve çalışmaların içinde olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Görüşmede LÖSEV Samsun İl Yöneticisi Ayça Kalelioğlu ise öğrencilerin farkındalıklarını arttırmak adına gerçekleştirdikleri projeleri ve iki kurum arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi için yapılması gereken çalışmaları Rektör Ünal'la paylaştı. - SAMSUN

Son dakika... Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği
Son dakika... Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği
Son dakika... Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği
Son dakika... Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği
Son dakika... Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği
Son dakika... Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği

Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Rektör, Kasım, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Lösemili Çocuklar Haftası etkinliği - Son Dakika


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