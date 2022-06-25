Son dakika: Polislerle çocuklar futbol maçı yaptı, kazanan dostluk oldu - Son Dakika
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Son dakika: Polislerle çocuklar futbol maçı yaptı, kazanan dostluk oldu

25.06.2022 14:29
Son dakika: Polislerle çocuklar futbol maçı yaptı, kazanan dostluk oldu

Son dakika haberi: Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler ve çocuklar birlikte futbol maçı yaptı, kazanan dostluk oldu.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler ve çocuklar birlikte futbol maçı yaptı, kazanan dostluk oldu.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde görevli polisler, '26 Haziran Uyuşturucu ile Mücadele Günü' çerçevesinde uyuşturucuya karşı farkındalığı arttırmak amacıyla çocuklarla birlikte Ankara'da halı saha organizasyonu düzenledi. 'Uyuşturucuya hayır, spora evet' sloganıyla düzenlenen organizasyonda polisler ve çocuklar beraber eğlenceli vakit geçirirken, narkotik köpeği Atlas ise çocukların ilgi odağı haline geldi.

Uyuşturucu ve uyuşturucu bağımlılığına karşı çocuğunu korumak için duyarlı bir baba olmaya çalıştığını ifade eden veli Hüseyin Elma, "Yakın takipteyim. Hem okul etrafında hem aile etrafında ve ayrıyeten ikamet ettiğim alan içerisinde. Şu ana kadar böyle bir şey yaşamadım, karşılaşmadım, inşallah da karşılaşmayız cümle olarak. Bununla ilgili ailelerin çocuklarıyla birebir baba anne şefkatiyle değil de bir arkadaş gibi dostça yaklaşmaları bence bu konuda insanları duyarlı edecek. Mümkün olduğu kadar çocuklarına ön yargılı değil de çocukların dinlemelerinin gerektiği her konuda herkesin her sıkıntısı olabilir. Bunları çocuklar ailelerine anlatamaz ama ne kadar onlara bir arkadaş gibi dostça yaklaşırsak onlar da zamanla kendilerinin bu konuda kalkanlarını açıp bize gerekli şeyleri söyleyecekler. Mümkün olduğu kadar takip etmemiz gerekiyor" diye konuştu.

"Bağımlılık yaşı inanılmaz bir şekilde düşmüş"

İçişleri Bakanlığı tarafından gençlerde uyuşturucu kullanımının önüne geçme konusunda anne duyarlığından yararlanılmak için başlatılan 'En İyi Narkotik Polisi: Anne' projesini desteklediğini belirten veli Nihal Arıcı, "Üzerime düşen bir şey olursa da yapmak isterim. Gerçekten bu bağımlılık yaşı inanılmaz bir şekilde düşmüş. Biz geçtiğimiz yıl çocuk evlerinde çalıştık eşimle. Orada bu sorunla uğraşan çok çocuk gördük. 10 yaşa kadar 9 yaşa kadar düşmüş maalesef. Çok ciddi bir problem. O yüzden en başta anne takipçi olmalı bence. Çünkü çocuğun hal ve hareketlerinden bir şeyler anlaşılabiliyor. Konuşması, bakışı değişebiliyor o yüzden anne evde çok önemli bir etken. Anne takip etmeli çocuğu" ifadelerini kullandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Narkotik, Ankara, Futbol, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika: Polislerle çocuklar futbol maçı yaptı, kazanan dostluk oldu - Son Dakika

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