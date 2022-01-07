Son dakika haber! Samsun'da zincirleme kaza... Direksiyonda sıkışan tır şoförü kurtarılmayı böyle bekledi - Son Dakika

Samsun'da zincirleme kaza... Direksiyonda sıkışan tır şoförü kurtarılmayı böyle bekledi

SAMSUN - Samsun'un Bafra İlçesinde 3 tıtın karıştığı zincirleme trafik kazasında direksiyona sıkışan tır şoförü güçlükle çıkartıldı.

Kaza, Samsun Sinop karayolu Bafra girişi Gümüşyaprak sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sinop istikametine seyir halinde olan Şaban Öner idaresindeki 33 ADP 330 plakalı tır, önünde seyir halinde olan hurda yüklü kamyondan yola düşen hurda parçasına çarpmamak için direksiyon kırdı. Bu sırada Ramazan Yıldız idaresindeki 33 AES 780 plakalı tır ile Ertuğrul Karakaya yönetimindeki 33 ND 601 plakalı tır çarpıştı. Kazada 2 tır arasında kalan 33 AES 780 plakalı tır sürücüsü Ramazan Yıldız direksiyonda sıkıştı. Olay yerine trafik ekipleri yol güvenliği aldı. İtfaiye ekipleri de vatandaşların yardımıyla uzun uğraşlar sonucunda direksiyonda sıkışan Ramazan Yıldız'ı bulunduğu yerden çıkardı. Yaralanan tır sürücüsü 112 acil servis ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza nedeniyle yol araçlara tek şeritten verildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.