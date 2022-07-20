Son dakika... Şehit Kanat'ın silah arkadaşlarından vefa ziyareti - Son Dakika
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Son dakika... Şehit Kanat'ın silah arkadaşlarından vefa ziyareti

20.07.2022 19:10
Son dakika... Şehit Kanat'ın silah arkadaşlarından vefa ziyareti

Son dakika haberleri: Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Piyade Komando er Hacı Ömer Kanat'ın silah arkadaşları vefatının 23. yılında kabri başında şehidi dualarla yad etti.

Çorum'un Sungurlu ilçesi nüfusuna kayıtlı şehit Piyade Komando er Hacı Ömer Kanat'ın silah arkadaşları vefatının 23. yılında kabri başında şehidi dualarla yad etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 1999 yılında askerlik görevini birlikte yapan Ramazan Ülgen, Ramazan Düzgen, Murat Sertkaya, Ali Topcu ve Hulusi Dogan, şehit Piyade Komando er Hacı Ömer Kanat'ı şehadetinin 23. yılında kabri başında dualarla yad etti. Şehidin asker arkadaşları "Şehit arkadaşımız Hacı Ömer Kanat'ı şehadetinin 23. yılında Sungurlu'da ailesi ile birlikte kabrini ziyaret ederek dua ettik. Şehidimizin kabrine her yıl gelip duamızı yapıyoruz. 1999 yılında yaptığımız askerlik anılarımız gözlerimizin önünden geçti. Rabbim şehidimizin geride bıraktıklarına uzun ömürler nasip etsin. Rabbim bizlere de şehidimizin şahadetine nail eylesin" dedi.

Şehit Hacı Ömer Kanat'ın kardeşi Bayram Kanat'da, "Abimin asker arkadaşlarının yapmış oldukları ziyaret bizleri son derece memnun etti. Hepsinden Allah razı olsun. Buralara kadar gelip, şehidimize dua etmeleri her şeye bedeldir" şeklinde konuştu. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Ömer Kanat, Çorum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika... Şehit Kanat'ın silah arkadaşlarından vefa ziyareti - Son Dakika

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