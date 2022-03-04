Son dakika: Şehit Karadirek şehadetinin birinci yılında dualarla anıldı - Son Dakika
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Son dakika: Şehit Karadirek şehadetinin birinci yılında dualarla anıldı

04.03.2022 15:34
Son dakika: Şehit Karadirek şehadetinin birinci yılında dualarla anıldı

Son dakika haberi: Geçtiğimiz yıl 4 Mart'ta helikopter kazası sonucu şehit düşen Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, şahadetinin birinci yılında memleketi Afyonkarahisar'da dualarla yad edildi.

Geçtiğimiz yıl 4 Mart'ta helikopter kazası sonucu şehit düşen Teknisyen Kıdemli Çavuş Şükrü Karadirek, şahadetinin birinci yılında memleketi Afyonkarahisar'da dualarla yad edildi. Şahadetinin birinci yılında Karadirek'in silah arkadaşları da anma programına katıldı.

Şehit Karadirek'in ailesi tarafından Uydukent İmam-ı Azam camisinde Cuma namazı öncesinde Kur'anı Kerim tilaveti ve mevlit okutuldu.

Programa Vali gökmen Çiçek, Cumhurbaşkanı Danışmanı Ahmet Minder ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Osman Alp'in yanı sıra milletvekilleri, mülki ve askeri temsilciler ile siyasi parti il başkanları katıldı.

Şehit Karadirek'in İzmir'de görev yaptığı 40 kişilik komutan ve devrelerinin de katıldığı mevlit sonrasında dualar edildi ve cami çıkışında lokma ikramında bulunuldu. - AFYONKARAHİSAR

Son dakika: Şehit Karadirek şehadetinin birinci yılında dualarla anıldı
Son dakika: Şehit Karadirek şehadetinin birinci yılında dualarla anıldı

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Karahisar, Şehit, Çavuş, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika: Şehit Karadirek şehadetinin birinci yılında dualarla anıldı - Son Dakika


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