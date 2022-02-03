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Son dakika... Şehit polis memuru Küçük'ün ismi parkta yaşayacak - Son Dakika

Son dakika... Şehit polis memuru Küçük'ün ismi parkta yaşayacak

03.02.2022 16:58
Son dakika... Şehit polis memuru Küçük'ün ismi parkta yaşayacak

Son dakika haberleri: Kepez Belediye Meclisi'nde, Antalya'da görevi başında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün isminin Şafak Mahallesi Şehit Binbaşı Erdoğan Caddesi ile 4250 sokak kesişimindeki park alanına verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez Belediye Meclisi'nde, Antalya'da görevi başında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün isminin Şafak Mahallesi Şehit Binbaşı Erdoğan Caddesi ile 4250 sokak kesişimindeki park alanına verilmesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kepez Belediye Meclisi'nin, Şubat ayı olağan toplantısı yapıldı. Kepez Belediyesi Başkan Vekili Serhat Demir, başkanlığında toplanan mecliste, 14 yazılı, 1'i önerge olmak üzere 15 gündem maddesi görüşüldü. Partilerin grup başkanlarının gündem konuşmalarının ardından, meclis maddelerinin görüşülmesine geçildi. Kepez Belediye Meclisi, Şubat ayı olağan toplantısında, şehitlerin isimlerinin yaşatılmasına yönelik duyarlılığını gösterdi. Antalya'da 22 Eylül 2020'de görevi başında geçirdiği trafik kazasında şehit olan polis memuru Onur Küçük'ün ismi Kepez'de parkta yaşatılacak. Şehit Binbaşı Erdoğan Caddesi ile 4250 sokak kesişimindeki park alanına şehit polis memuru Onur Küçük'ün isminin verilmesi kararı oy birliğiyle kabul edildi. Kepez Belediye Başkan Vekili Serhat Demir, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine de sabır dileklerini ilettiği mecliste, "Kepez Belediyesi olarak, her zaman şehit ailelerimizin ve gazilerimizin yanındayız" dedi. - ANTALYA

Son dakika... Şehit polis memuru Küçük'ün ismi parkta yaşayacak
Son dakika... Şehit polis memuru Küçük'ün ismi parkta yaşayacak
Son dakika... Şehit polis memuru Küçük'ün ismi parkta yaşayacak

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Polis Memuru, Antalya, Kepez, Şehit, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Şehit polis memuru Küçük'ün ismi parkta yaşayacak - Son Dakika


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