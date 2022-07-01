Son dakika... Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika... Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

01.07.2022 21:18

Son dakika haberler... Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Tavşanlı- Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı

KÜTAHYA - Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi meydana gelen trafik kazasında biri çocuk 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tavşanlı - Kütahya karayolu 4. kilometresinde Arzu Y. idaresindeki 43 ABJ 740 plakalı otomobil Kütahya'dan Tavşanlı istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu.

Kazada sürücü Arzu Y. ve 5 yaşındaki oğlu İbrahim Y. yaralandı.

Yaralılar 112 ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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Son dakika haber... Tavşanlı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Son dakika haber... Tavşanlı otomobil ile motosiklet çarpıştı: 2 yaralı Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Tavşanlı, Kütahya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika... Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika... Tavşanlı-Kütahya karayolunda trafik kazası: 2 yaralı - Son Dakika
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