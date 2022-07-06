Son Dakika | Türk pilotlara transfer kısıtlaması - Son Dakika
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Son Dakika | Türk pilotlara transfer kısıtlaması

06.07.2022 12:31
Son Dakika | Türk pilotlara transfer kısıtlaması

Son dakika haberine göre Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ekip geçişleri yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, Türk pilotların 6 ay süreyle yabancı şirketlere transferine kısıtlama getirdi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) ekip geçişleri yönetmeliğinde yaptığı değişiklikle, Türk pilotların 6 ay süreyle yabancı şirketlere transferine kısıtlama getirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk pilotların 6 ay süreyle yabancı havayolu şirketlerinde çalışma başvurularını kabul etmeyeceğini açıkladı.

Yaz sezonu ile birlikte havayolu şirketlerinin ekip planlaması, uçuş operasyonlarının aksamaması ve uçuş güvenliğinin olumsuz etkilenmemesi için SGHM, ekip geçişleri yönetmeliğinde bazı maddeleri değiştirdi. SHGM resmi internet sitesinde yer alan bilgilendirmede başta Türk pilotları olmak üzere kabin ekiplerinin yabancı havayolu şirketlerine geçişi zorlaştırıldı. Değişen maddeye göre, uçuş ekiplerinin bağlı bulundukları havayolu şirketlerinden izin belgesi olmaksızın ayrılarak, yabancı havayolu şirketlerine katılmak isteyen uçuş ekiplerinin başvurularının en az 6 ay kabul edilmeyeceği belirtildi.

Sendikadan açıklama

Uçuş ekibinin yabancı şirketlere geçişleri konusunda SHGM tarafından yapılan değişiklik ile ilgili olarak bir açıklama yapan Türkiye Sivil Havacılık Sendikası (Hava-İş), "SHGM tarafından bugün yayınlanan UOD 2015-13 Ekip Geçişleri Hakkında başlıklı genelgeyle alakalı önümüzdeki günlerde SHGM ile görüşülecek olup aynı zamanda hukuk müşavirliğimizce inceleme yapılmaktadır. Yapılan değişiklik ile alakalı üyelerimizin menfaatlerini korumak için girişimlerimiz devam edecektir. İlerleyen günlerde gelişmeleri sizlerle paylaşacağız" dedi. - İSTANBUL

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Kaynak: İHA

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son Dakika | Türk pilotlara transfer kısıtlaması - Son Dakika

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