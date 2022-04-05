Son dakika yerel: Başkan Şayir, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi - Son Dakika
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Son dakika yerel: Başkan Şayir, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi

05.04.2022 10:12
Son dakika yerel: Başkan Şayir, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi

Son dakika haberleri: Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi.

Tavşancıl'da düzenlenen programa Başkan Şayir'in yanı sıra Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, İlçe Jandarma Komutanı Said Arı, İlçe Emniyet Müdürü Turgut Yazar, şehit aileleri, gaziler ve aileleri katıldı. Programda konuşan Şayir, "İftarımızı şehit ailelerimiz, gazilerimiz ve aileleriyle yapmanın şerefini, bizlere yaşatan Rabbimize hamdolsun. Rabbimizin övgüsüne mazhar olan şehitlerimizin kıymetli aileleri ve vatan için canını ortaya koyan aziz gazilerimizle aynı sofrayı paylaşmanın onurunu yaşıyoruz. Sizler bizim en kıymetlilerimizsiniz. Bu güzel Ramazan akşamı vesilesiyle şehitlerimizi ve ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Çocuklarınızı, eşlerinizi, yakınlarınızı, en sevdiklerinizi, bu vatan için, bu millet için feda ettiniz. Hepsinin ruhu şad olsun. Şehitlerimiz ve gazilerimiz, bizi biz yapan ve millet olma bilincimizi oluşturan temel değerlerin ve sahip olduğumuz şanlı geçmişle aramızdaki güçlü bağın en önemli halkalarından birini oluşturmaktadır" dedi. - KOCAELİ

Son dakika yerel: Başkan Şayir, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi
Son dakika yerel: Başkan Şayir, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi

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Dilovası, Şehit, İftar, Gazi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Başkan Şayir, şehit ve gazi aileleriyle iftar programında bir araya geldi - Son Dakika


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