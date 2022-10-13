Son dakika yerel: Didim'de 21 yıllık AK Parti iktidarında 760 milyon TL'lik yatırım

Aydın'ın Didim ilçesinde AK Parti Didim İlçe Teşkilatınca "Gönülden gönüle 2023" adıyla toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı 21 yıllık AK Parti iktidarında ilçeye 760 milyon TL'lik yatırım yapıldığını dile getirdi.

Gerçekleştirilen toplantıya AK Parti Aydın İl Başkan Yardımcılarından Siyasi Hukuki İşler Başkanı Cihat Akkuş, Seçim İşleri Başkanı Cüneyt Bayraktar, Mali ve İdari İşler Başkanı Erdoğan Yanık, Ar-Ge Başkanı Uygur Çetin, AK Parti Didim İlçe Başkanı Maşallah Subaşı, bazı belediye meclis üyeleri, ilçe yöneticileri, mahalle başkanları ile çok sayıda partili katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından AK Parti Genel Merkezinde 21 yıllık AK Parti iktidarına yapılan hizmet ve projeleri anlatan sinevizyon gösterimi yapıldı.

Ardından konuşan AK Parti İlçe Başkanı Maşallah Subaşı 2002 yılında bu yana Didim'e yapılan yatırımları anlattı. Subaşı Didim'de 760 Milyon TL'lik yatırım yapıldığını ifade ederek, Sağlık, Eğitim, Spor ve kamu yatırımları noktasında yapılan hizmetleri ve devam eden projeleri anlattı.

Subaşı, 2023 seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden seçilmesi noktasında çalışmaya devam ettiklerini ifade ederek "Cumhurbaşkanımızı 2023 seçimlerinde yeniden Allah'ın izniyle Cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bu yolda çalışmalarımız sürüyor" dedi.

Konuşmaların ardından AK Parti İl Başkan yardımcılarına konuşma verilirken, toplantı basına kapalı olarak sürdürüldü. - AYDIN