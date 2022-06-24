Son dakika yerel: İzmit'te Her Ay 40 Ton Cam Atık, Geri Dönüşüme Kazandırılıyor - Son Dakika
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Son dakika yerel: İzmit'te Her Ay 40 Ton Cam Atık, Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

24.06.2022 11:34
Son dakika yerel: İzmit'te Her Ay 40 Ton Cam Atık, Geri Dönüşüme Kazandırılıyor

Son dakika haber: İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kentin çeşitli yerlerine dağıtılan cam kumbaraları sayesinde aylık 40 ton cam atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü, kentin çeşitli yerlerine dağıtılan cam kumbaraları sayesinde aylık 40 ton cam atığı toplayarak geri dönüşüme kazandırıyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hastane ve alışveriş merkezlerinin de aralarında bulunduğu, nüfus yoğunluğu yaşanan yerlere konumlandırdığı 165 cam kumbarasının yanı sıra sokaklara gelişigüzel bırakılan cam atıkları da toplayarak çevre kirliliğinin önüne geçiyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli yerlerine dağıtılan cam kumbaraları sayesinde 1 ayda 40 ton cam atığı topluyor.  İzmit Belediyesi yetkilileri, camın yüzde 100 geri dönüştüğünü, camın geri dönüşümü sırasında su tüketiminde yüzde 50, enerji tüketiminde yüzde 25, hammadde tüketiminde ise yüzde 80 azalma olduğunu belirtiyor. İzmit Belediyesi, geri dönüşüm ve çevre çalışmalarıyla çevreyi korurken ekonomiye de katkı sağlıyor.

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Kaynak: ANKA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: İzmit'te Her Ay 40 Ton Cam Atık, Geri Dönüşüme Kazandırılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika yerel: İzmit'te Her Ay 40 Ton Cam Atık, Geri Dönüşüme Kazandırılıyor - Son Dakika
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