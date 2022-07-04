Son dakika yerel: Jandarma 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüse Ateş Açtı: 1 Ölü, 12 Yaralı

Van'ın Saray ilçesinde jandarma, 'dur' ihtarına uymayan bir minibüse ateş açtı. Kaçak göçmen taşıdığı anlaşılan minibüsteki bir çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, jandarmanın aracın lastiklerine ateş ettiği, araçta bulunan bir çocuğun seken kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; olay, Van'ın Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Jandarma, şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi. Ancak minibüsün şoförü 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya çalıştı. Jandarma, şüpheli aracı ateş açarak durdurdu. Olay sırasında araçta bulunan bir çocuk yaşamını yitirirken 12 kişi de yaralandı.

Van Valiliği, olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"03.07.2022 saat 16: 00 sıralarında Saray ilçesi Koçbaşı-Turan mahalleri istikametinden Karahisar mahallesine seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir.

"İÇERİSİNDE 40 DÜZENSİZ GÖÇMEN OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Şoförünün 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir.

Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir.

Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."