Son dakika yerel: Jandarma 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüse Ateş Açtı: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika yerel: Jandarma 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüse Ateş Açtı: 1 Ölü, 12 Yaralı

04.07.2022 11:02
Son dakika yerel: Jandarma 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüse Ateş Açtı: 1 Ölü, 12 Yaralı

Son dakika habere göre Van’ın Saray ilçesinde jandarma, ‘dur’ ihtarına uymayan bir minibüse ateş açtı. Kaçak göçmen taşıdığı anlaşılan minibüsteki bir çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Van Valiliği’nden yapılan açıklamada, jandarmanın aracın lastiklerine ateş ettiği, araçta bulunan bir çocuğun seken kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Van'ın Saray ilçesinde jandarma, 'dur' ihtarına uymayan bir minibüse ateş açtı. Kaçak göçmen taşıdığı anlaşılan minibüsteki bir çocuk yaşamını yitirdi, 12 kişi de yaralandı. Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, jandarmanın aracın lastiklerine ateş ettiği, araçta bulunan bir çocuğun seken kurşun nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.

Edinilen bilgiye göre; olay, Van'ın Saray ilçesine bağlı Karahisar Mahallesi'nde bu akşam saatlerinde meydana geldi. Jandarma, şüphe üzerine bir minibüsü durdurmak istedi. Ancak minibüsün şoförü 'dur' ihtarına uymadı ve kaçmaya çalıştı. Jandarma, şüpheli aracı ateş açarak durdurdu. Olay sırasında araçta bulunan bir çocuk yaşamını yitirirken 12 kişi de yaralandı.

Van Valiliği, olayın ardından yazılı bir açıklama yaptı. Valiliğin açıklamasında şunlar kaydedildi:

"03.07.2022 saat 16: 00 sıralarında Saray ilçesi Koçbaşı-Turan mahalleri istikametinden Karahisar mahallesine seyir halindeki şüpheli araç, jandarma görevlileri tarafından Karahisar mahallesi girişindeki kontrol noktasında durdurulmak istenmiştir.

"İÇERİSİNDE 40 DÜZENSİZ GÖÇMEN OLDUĞU TESPİT EDİLMİŞTİR"

Şoförünün 'dur' ihtarına uymayıp jandarma personelinin üzerine doğru sürdüğü aracın durdurulabilmesi amacıyla aracın lastiklerine ateş açılmıştır. Lastikler patlatılmak suretiyle araç durdurulmuştur. Aracın göçmen kaçakçılığında kullanıldığı ve içerisinde 40 düzensiz göçmen olduğu tespit edilmiştir.

Meydana gelen olayda seken kurşunlardan bir göçmen maalesef hayatını kaybetmiş, 12 düzensiz göçmen ise hafif şekilde yaralanmıştır. Olaydan sonra kaçan göçmen kaçakçısı ve aracın şoförüne yönelik yakalama çalışması devam etmektedir.

Yaşanılan üzücü olayla ilgili olarak ilgililer hakkında adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

YORUMLAR
500
Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın içinden 40 düzensiz göçmen çıktı! Açılan ateş sonucu 1 çocuk ölü, 12 kişi yaralandı Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan şüpheli aracın içinden 40 düzensiz göçmen çıktı! Açılan ateş sonucu 1 çocuk ölü, 12 kişi yaralandı Van'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında 40 düzensiz göçmen yakalandı Van'da 'dur' ihtarına uymayarak kaçan sürücünün aracında 40 düzensiz göçmen yakalandı
Kaynak: ANKA

Jandarma, Tragger, Saray, Van, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Jandarma 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüse Ateş Açtı: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
10:58 MİT, PKK-HPG'li konsey üyesi terörist Hanım Demir'i Gara'da etkisiz hale getirdi
10:43 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiliz basınına konuştu: Erdoğan tekrar seçilirse görevden alınabilirim
10:42 Boşanma aşamasındaki eşinin aşk yaşadığı adamı öldüren kocadan savunma: "Eşinin odasından çıkıp kızının odasına gireceğim" deyince çok sinirlendim
10:38 Güzel oyuncu Öykü Çelik, yeni sevgilisiyle tatil yaparken kameralara takıldı
10:36 Yolcu gemisi grup ilişki iddiasıyla karıştı! Sahil güvenlik ekipleri yolcuları zor ayırdı
10:26 Atiba'dan, Kara Kartal için büyük fedakarlık: Yıllık ücret almak istemiyorum
10:19 Memur ve memur emeklisine yapılacak zam oranı yüzde 41,69 oldu
10:17 Eğlence için boynuzları ateşe verilen boğa, matadoru yerden yere vurdu!
10:06 Yıllık enflasyon son 20 yılın zirvesine çıktı: Aylık yüzde 4,95 arttı, yıllık bazda yüzde 78,62'ye ulaştı
09:49 Fenerbahçe, 5 yıldızlı logosunu paylaştı, Galatasaray "göndermeli" günaydın mesajıyla karşılık verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2022 11:08:36. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika yerel: Jandarma 'Dur' İhtarına Uymayan Minibüse Ateş Açtı: 1 Ölü, 12 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement