Son dakika yerel: Jandarma ve polisten ortak uygulama - Son Dakika
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Son dakika yerel: Jandarma ve polisten ortak uygulama

09.03.2022 00:58
Son dakika yerel: Jandarma ve polisten ortak uygulama

Son dakika gelişmesine göre Tekirdağ'da jandarma ve polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle ortak etkinlik gerçekleştirdi.

Tekirdağ'da jandarma ve polis ekipleri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sebebiyle ortak etkinlik gerçekleştirdi. Karanfillerin dağıtıldığı etkinlikte, kadınlara 'Kadın Destek Uygulaması (KADES)' ve 'En İyi Narkotik Polisi Anne' uygulaması hakkında bilgilendirmede bulunuldu.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü tüm ülkede olduğu gibi Tekirdağ'da da çeşitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. Tekirdağ Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tekirdağ merkez Süleymanpaşa ilçesindeki bir alışveriş merkezinde Dünya Kadınlar Günü için etkinlik gerçekleştirdi. Etkinlikte jandarma ve polis kadın personel, alışverişe gelen kadınlara karanfil dağıtarak, bilgilendirme broşürü dağıttı.

Bağımlılıklara karşıda vatandaşları bilgilendiren jandarma ve polis ekipleri, KADES ve En İyi Narkotik Polisi Anne ile ilgili de kadınlara çeşitli bilgilendirmede bulundu. - TEKİRDAĞ

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Polis ve Jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti Polis ve Jandarma ekipleri, kadınlara karanfil armağan etti Son dakika haber: Tekirdağ'da polisten kadın sürücü ve yolculara karanfilli kutlama Son dakika haber: Tekirdağ'da polisten kadın sürücü ve yolculara karanfilli kutlama

Dünya Kadınlar Günü, Tekirdağ, Jandarma, Polis, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Jandarma ve polisten ortak uygulama - Son Dakika


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