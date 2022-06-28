Son dakika yerel: Karabacak'dan sel bölgelerine mektup: "Her türlü yardıma hazırız" - Son Dakika
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Son dakika yerel: Karabacak'dan sel bölgelerine mektup: "Her türlü yardıma hazırız"

28.06.2022 12:51
Son dakika yerel: Karabacak'dan sel bölgelerine mektup: "Her türlü yardıma hazırız"

Son dakika haberlerine göre Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, sel felaketinden etkilenen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan ve yönetim kurulu üyelerine gönderdiği mektupta, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaraların sarılması için her türlü yardıma hazır...

Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB) Başkanı Muharrem Karabacak, sel felaketinden etkilenen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan ve yönetim kurulu üyelerine gönderdiği mektupta, geçmiş olsun dileklerini ileterek, yaraların sarılması için her türlü yardıma hazır olduklarını iletti.

KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, sel felaketinden etkilenen kentlerin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan ve yönetim kurulu üyelerine gönderdiği mektupta, "Yüreğim sızlayarak İlinize sel felaketinin verdiği zararı ve bu afete maruz kalan Vatandaşlarımızın ve özellikle Esnaf Sanatkarlarımızın acı ve sıkıntılarını kalben paylaşıyorum. Dünya'da maalesef son birkaç yıldır öngörülemez olumsuz hadiseler yaşanmaktadır. Bir tarafta kuraklık nedeniyle bir damla suyun yokluğundan dolayı açlık ve sefaletle boğuşan İnsanlar, bir tarafta savaş ve olumsuz etkileri, diğer tarafta afetler. Ülkemizde ise maalesef Karadeniz bölgemizde beklenmeyen ve mevsim dışı yağan yağışların derelerin taşmasına, evlerin yıkılmasına, işyerlerinin kullanılamaz hale gelmesine neden olduğunu görmekteyiz. Devletimiz tüm imkanlarıyla seferber olmaktadır. Konya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak her daim yanınızda olduğumuzu özellikle ifade etmek isterim. Size ve şahsınızda ilinizin tüm mensuplarına ve Esnaf Sanatkar Arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, Rabbimden bu felaketlere bir daha maruz kalmamayı niyaz ediyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Konya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Karabacak'dan sel bölgelerine mektup: 'Her türlü yardıma hazırız' - Son Dakika

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