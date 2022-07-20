Son dakika yerel: Kenenin ısırdığı polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika yerel: Kenenin ısırdığı polis memuru hayatını kaybetti

20.07.2022 00:57
Son dakika yerel: Kenenin ısırdığı polis memuru hayatını kaybetti

Son dakika haberler... Adana'nın Tufanbeyli ilçesine Kurban Bayramı için giden polis memuru, kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesine Kurban Bayramı için giden polis memuru, kene ısırması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Adana Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Mesut Sayar (40) Kurban Bayramı'nda memleketi Tufanbeyli'nin Doğanbeyli Mahallesi'ne gitti. Sayar'ı bayramın ikinci günü kene ısırdı. Kene ailesi tarafından çıkartılırken, Sayar Tufanbeyli Devlet Hastanesine gitti. Daha sonra ise evine geri döndü. İki gün sonra rahatsızlanan polis, Adana Şehir Hastanesine oradan da Yüreğir Başkent Hastanesine sevk edildi. Mesut Sayar bu hastanede iki gün yattıktan sonra dün fenalaşarak hayatını kaybetti. Polisin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. Morgdan bu sabah silah arkadaşlarının omuzlarında Türk bayrağına sarılı tabutu Buruk Mezarlığına getirildi. Mezarda cenaze yıkandıktan sonra polis mangası tarafından alınan cenaze araca kondu. Bu sırada Mesut Sayar'ın annesi Şerife Sayar ve ablası Yasemin Karamık ağıtlar yakıp gözyaşlarına boğuldu. Annenin oğlunun fotoğrafına son bakışı yürekleri yaktı.

Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci de anne ve ablaya başsağlığı diledi. Bu sırada abla "kardeşimi kurtaramadık" diye ağladı. Cenaze toprağa verilmek üzere Doğanbeyli köyüne götürüldü. - ADANA

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Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Tufanbeyli, Adana, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Kenenin ısırdığı polis memuru hayatını kaybetti - Son Dakika

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