Üye Girişi
Son dakika yerel: Küçük Sanayi Sitesi Cami inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika

Son dakika yerel: Küçük Sanayi Sitesi Cami inşaatı hızla yükseliyor

11.11.2021 11:48
Son dakika yerel: Küçük Sanayi Sitesi Cami inşaatı hızla yükseliyor

Son dakika yerel haberi... Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde yapımına başlanılan cami için esnaflar harekete geçti.

Düzce Küçük Sanayi Sitesi'nde yapımına başlanılan cami için esnaflar harekete geçti. Yardımseverlerin desteğini alan Küçük Sanayi Sitesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği, Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz, inşaat ile ilgili bilgiler verdi.

Melen Çayı kenarına kurulan Küçük Sanayi Sitesi bugünlerde yoğunluk yaşıyor. Şehir merkezindeki sanayi çarşısının da siteye taşınacak olması mevcut esnaf sayısını artırırken ibadet için sanayi sitesinde bir caminin bulunmaması, sanayi esnaflarını harekete geçirdi. Sitede bulunan esnaflar Küçük Sanayi Sitesi Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneği kurarak, sitede cami yapılması için kolları sıvadı. Dernek yönetimi cami yapımı için orta ve büyük ölçekli işletmeler ile yardımseverlerin kapısını çalarak, cami inşaatı için yardım istedi. Yardım çağrılarına kayıtsız kalamayan işverenler ve yardımseverlerin desteği ile camii inşaatı hızla yükseliyor.

Yapımı devam eden Küçük Sanayi Sitesi Camii ile ilgili bilgiler veren Dernek Başkan Yardımcısı Orhan Yılmaz; "Burası Küçük Sanayi Sitesi esnafının bulunduğu yer. Daha sonra merkezde bulunan sanayi esnafının da taşınacağı bölge. Buraya 266 dükkan şu an yapılıyor ve bin dükkanda mevcutta var. Buradaki en önemli ihtiyaçlarımızdan bir tanesi ibadet alanımız yoktu. Yani buradaki cami eksikliğini buradaki esnaf hissediyordu. Bununla ilgili olarak İş adamı Ahmet Mutlu ve bizler bir dernek oluşturduk ve akabinde seri olarak çalışmaya başladık. Cami kolay yapılmıyor, masraflı bir şey. Pekintaş ailesi çok büyük yardımda bulundu. Buradan aileye çok teşekkür ederim. Tabi bu arada yardımlarda toplanıyor, insanlar küçük birikimleriyle yardım ediyor. Burada tasarrufu o kadar ince yapıyoruz ki, bu güne kadar yapılan işlemlerin hepsi şeffaf" dedi.

"Önümüzdeki Ramazana yetiştirmeyi planlıyoruz"

Yılmaz, camiyi bir sonraki ramazan ayına yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek "Allah nasip ederse önümüzdeki sene Ramazan Ayında camimize girmeyi düşünüyoruz. Bu sene geçer artık ama seneye inşallah içine gireceğiz diye düşünüyorum. Camimiz çok güzel olacak. Buraya yardım edeceğini söyleyen ancak isimlerini şu an veremeyeceğim öyle güzel işletmeler geliyor ki. Dış cehhesini, minaresini, çevre düzenlemesini yapmak isteyenlerde var. İnşallah kısa süre içinde bitirmek bize kısmet olur da içinde namaz kılmak nasip olur. Bu camimiz bin 200 kişilik olacak. Burada Düzce Belediye Başkanlığımıza da çok teşekkür ederim. Ellerinden gelen kolaylığı yaptılar. Biran önce seri şekilde işlerimiz hal oldu. Bu aşamada küçükte bir sıkıntı çıktı. Camimizin yanında küçük bir alan var. İnşallah oranın düzenlenmesi de camimizin inşaatı ile birlikte yapılacak ve camimiz çevresi ile de çok güzel olacak. Çünkü camimizin alt katları ticarethane değil. Burası tamamen ibadethane olacak. İnsanlar burada namazlarını kılıp, oturup sohbetlerini yapacaklar, çaylarını içecekler. Camiden aldıkları hüşu ile işyerlerine gidecekler" diye konuştu.

Küçük Sanayi Sitesi Camisinin halen devam eden inşaatında çelik konstrüksiyon sütun ve kirişleri ile 2. Kat kısmı tamamlandı. Kalan eksiklerinin de giderilmesiyle birlikte bin 200 kişilik cami gelecek yıl hizmete girmesi bekleniyor. - DÜZCE

Son dakika yerel: Küçük Sanayi Sitesi Cami inşaatı hızla yükseliyor
Son dakika yerel: Küçük Sanayi Sitesi Cami inşaatı hızla yükseliyor

Orhan Yılmaz, İnşaat, Esnaf, Düzce, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Küçük Sanayi Sitesi Cami inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu 12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım 12:14 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi 11:58 İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi
Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak 11:32 Türkiye'de imzaladı! 2040'a kadar tüm araçlar elektrikli olacak Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi 11:09 Canlı yayında kavga! Tuğba Ekinci, Nihat Doğan ve Seyhan Soylu birbirine girdi İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti 10:54 İngiliz bilim insanları, vücuttaki T-hücrelerinin koronavirüsü yok ettiğini tespit etti
Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi 10:20 Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi Öğretmenin 09:53 Öğretmenin "Küçük hewallerden minik Kemalistler yapayım" paylaşımına MEB'den soruşturma

Son Dakika Haberleri
12:22 1993 model Tofaş, 200 bin TL'ye satışa kondu
12:19 Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor
12:13 Oyuncu Kuzey Vargın'ın kızı görümcesiyle görüşen arkadaşını tehdit etti: Katliam yapacağım
11:59 Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi
11:57 İstanbul'daki arkeolojik kazı tarih değiştirecek! Müze Müdürü Rahmi Asal: Hiç beklenen bir durum değildi
11:54 Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti
11:36 Yeni Zelanda Başbakanı, yayın sırasında uyumayan kızı sebebiyle yayını bitirmek zorunda kaldı
11:25 Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti
11:18 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri
11:14 40 bin sağlıkçı atamasında takvim belli oldu
Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Kara: 2 doz BioNTech olanlara, 'hatırlatma dozu olarak' Turkovac'ın etkisi araştırılacak         
12:23
Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor Karamollaoğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tavsiye: Cumhurbaşkanlığı sistemi en çok sizi yoruyor         
12:19
Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi Zeynep Tokuş yoga yaparken şekilden şekile girdi         
11:59
Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti Sivaslı usta yaptığı tespihe gelen 27 bin dolarlık teklifi reddetti         
11:55
Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti Icardi, 2050 yılına kadar tüm mal varlığını Wanda Nara'ya devretti         
11:25
Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden Samuray kılıcıyla genç kadını öldüren kadının annesinden "tedavi" talebi geldi         
10:58
Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı Hollywood filmlerindeki görsel efektleri hazırlayan şirket, 1,6 milyar dolara Unity'ye satıldı         
10:24
Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'yı geri getiriyor         
10:03
Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Biri 10, diğeri 600 liraya koşuyor! Dolar ve altın rekor kırıyor         
09:36
Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti Yöneylem Araştırma'sına göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'nın 5.2 puan önüne geçti         
08:37
EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı EYT'lilerle ilgili çalışmada yol haritası netleşti! Emeklilik için 6 madde sıralandı         
07:19
Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü Messi'nin pozu, Türkiye'yi güldürdü! Yapılan paylaşımlar büyük ilgi gördü         
00:58
Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey Melih Gökçek, Erdoğan'la görüşen Temel Karamollaoğlu'na seslendi: Bir daha bizi üzme ağabey         
23:36
Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum Erdoğan ve Karamollaoğlu arasındaki koltuk krizine Saadet Partisi'nden ilk yorum         
19:18
Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis Yatakta uygunsuz yakaladığı gelini ve komşusunu öldüren kayınpedere 20 yıl hapis         
17:31
Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim Oğlunu tabancayla öldüren baba konuştu, mahkeme salonu dondu kaldı: Cezaevini bir gün bile hak etmedim         
17:23
Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü Ufak bir öksürükle dünyası başına yıkıldı! Önce sakat kaldı, sonra kendisini öldürdü         
15:26
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2021 12:31:23. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika yerel: Küçük Sanayi Sitesi Cami inşaatı hızla yükseliyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement