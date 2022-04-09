Son dakika yerel: Polis ve şehit aileleri iftarda buluştu - Son Dakika
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Son dakika yerel: Polis ve şehit aileleri iftarda buluştu

09.04.2022 00:57
Son dakika yerel: Polis ve şehit aileleri iftarda buluştu

Son dakika haberler: Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Oltu Belediyesi Sosyal Tesislerinde iftar programı düzenlendi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde Oltu Belediyesi Sosyal Tesislerinde iftar programı düzenlendi.

Polisler, şehit aileleri, emekli polisler ve gazilerin katıldığı iftar programında bir konuşma yapan Oltu Kaymakamı Cevdet Bakkal, "Polis haftası nedeni ile Oltu ilçe emniyet müdürlüğü bir çok etkinlik düzenledi. Bugünde burada ev sahipliğini Oltu Belediyesinin yapmış oldu güzel bir iftar programında bir aradayız. Bu birlik beraberlik içerisinde büyük bir samimiyetle bir arada oturmamız bizim için çok büyük bir nimet bu noktada Polis teşkilatı çok yorulan yıpranan teşkilat kıymetli arkadaşlarla bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum. Allah hepsine kolaylıklar versin kazadan beladan korusun rabbim kıymetli arkadaşlar bu hafta polis haftası öncelikle Şehitlerimize Allahtan rahmet diliyorum. Ölen gazilerimize de Allahtan rahmet diliyorum geride kalan gazilerimize de sağlık sıhhat afiyetler diliyorum. Bütün şehit ailelerimize de sabrı cemiller diliyorum. Polislik zor görev meşagatli görev ulvi görev. Gururlandıracak bir görev, bütün teşkilatımız jandarmamız Polisimiz el ele vererek ülkemizi asayişi ferah ve güzel müreffeh bir noktaya güvenle götüreceklerine inanıyoruz. Çok büyük yollar kat ettik inşallah daha da ileri gideceğiz" dedi.

Oltu İlçe Emniyet Müdürü Uğur Özdoğanoğlu ise "Polis teşkilatımızın 177. Kuruluş yıldönümünü kutladığımız bu günde ramazan ayına denk gelmesi nedeni ile iftar programı düzenledik. Yemek programımıza katıldığınız için çok hepinize çok teşekkür ederim. Vatanın dört bir yanında aşayışını sağlayan huzuru güveni sağlamak içinde canını feda eden meslektaşlarımı da polis günlerini kutluyorum. hepinize sağlıklı günler diliyorum" dedi.

Emekli polis Memuru Suat Solak "İlk defa Oltu'da böyle bir program düzenleniyor. Kaymakamımıza Belediye Başkanımıza Emniyet müdürümüze çok teşekkür ederim çok mutlu olduk" dedi. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika yerel: Polis ve şehit aileleri iftarda buluştu - Son Dakika


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