Sosyal Bilimler Lisesi'nden 18 Mart Etkinlikleri - Son Dakika
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Sosyal Bilimler Lisesi'nden 18 Mart Etkinlikleri

18.03.2022 17:46
Sosyal Bilimler Lisesi'nden 18 Mart Etkinlikleri

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Sosyal Bilimler Lisesi 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü kapsamında etkinlikler düzenledi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Sosyal Bilimler Lisesi 18 Mart Çanakkale Şehitleri Anma Günü kapsamında etkinlikler düzenledi. Bir hafta süren etkinliklerde Çanakkale Savaşları ve Kuva-yi Milliye ile ilgili yazarlarla buluşmanın yanı sıra şehitlik ziyaretleri ve lokma hayrı gerçekleştirildi.

18 Mart Şehitler Haftası münasebetiyle, Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi öğrenci ve öğretmenleri çeşitli etkinlikler düzenledi. Okul öğretmenleri Hüseyin Çetinkaya ve Özlem Karabacak'ın düzenlediği ziyaret programı dahilinde, geçtiğimiz 16 Mart 2022 Çarşamba günü Yazar Sabahattin Burhan rehberliğinde Umurlu Çayyüzü Şehitliği, Yenipazar Yörük Ali Efe Müzesi ve Atça Çomaklı Şehitliği, kalabalık bir öğrenci grubuyla ziyaret edildi. Bugün de okul öğretmenleri ve okul aile birliğinin katkılarıyla öğrenci, öğretmen ve misafirlere lokma hayrı yapılarak dua edildi. Aynı gün öğrencilerin hazırlamış olduğu, programda, vatan için canını feda eden tüm şehitler ve Çanakkale Savaşında şehadete erişen şehitler anıldı. Şiirler okunup, konuşmalar yapıldı.

'Geçmişini anlamayan geleceğini kuramaz' dedik ve yola çıktık

Konuyla ilgili açıklama yapan Nazilli Sosyal Bilimler Lisesi Okul Müdürü Mehmet Öztaş: "Vatanı bizlere emanet eden şehit ve gazilerimize minnettarız. Onların haklarını ödeyemeyiz. Ama onların hatıralarını yad etmek, onları hakkıyla anlamak amacıyla bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Vatanımızın kuruluşunu ve vatan uğruna feda edilen canları daha iyi anlatabilmeyi hedefliyoruz. Okulumuzda yürütülen bir proje kapsamında yaptığımız çalışmanın çeşitli basamakları olacak. Bunlardan ilki Aydın'daki şehitlikleri ziyaret idi. Daha sonra şehit ailelerini, gazileri ziyaretlerimiz olacak. Sonrasında Çanakkale, Dumlupınar ve Sarıkamış şehitliklerini ziyaret etmeyi planlıyoruz. 'Geçmişini anlamayan geleceğini kuramaz' dedik ve yola çıktık. Bu, bizim devamlılık arz eden bir faaliyetimiz olacaktır" dedi. - AYDIN

Sosyal Bilimler Lisesi'nden 18 Mart Etkinlikleri
Sosyal Bilimler Lisesi'nden 18 Mart Etkinlikleri
Sosyal Bilimler Lisesi'nden 18 Mart Etkinlikleri
Sosyal Bilimler Lisesi'nden 18 Mart Etkinlikleri
Sosyal Bilimler Lisesi'nden 18 Mart Etkinlikleri

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Çanakkale, Nazilli, 18 mart, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sosyal Bilimler Lisesi'nden 18 Mart Etkinlikleri - Son Dakika


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