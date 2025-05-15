Sosyal Güvenlik Haftası\'nda Kayıtlı Çalışma Vurgusu

19 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında bu yıl "Kayıtlı Çalış, Güvenli Yaşa" ana sloganıyla kamuoyunu bilinçlendirme çalışmalarına hız verdi. Etkinliklerde sosyal güvenliğin önemi vurgulanırken, kayıt dışı istihdamla mücadeleye dikkat çekildi.

Çalışma hayatının sürdürülebilirliği ve bireylerin geleceğe güvenle bakabilmesi için sosyal güvenlik sisteminin vazgeçilmez olduğunu belirten SGK Müdürü Vekili Dilara Budak, sistemin etkinliğini artırmak için kurumlar arası veri paylaşımından elektronik işlemlere kadar birçok reformun hayata geçirildiğini açıkladı.

SGK, kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında hizmet kalitesini artırma, denetim sistemini güçlendirme, bilgilendirme faaliyetleri ve teşvik uygulamaları gibi birçok strateji geliştirdiklerini duyuran Budak, Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele (KADIM) Servisleri ile kurumlar arası veri paylaşımı üzerinden sigortasız çalışanlar etkin biçimde tespit edildiğini belirtti.

Budak, açıklamasında; " Sosyal güvenlik bilincini artırmak amacıyla ülke genelinde afiş, broşür, seminer, kamu spotu gibi etkinlikler düzenleyen SGK, kayıt dışı istihdamla mücadelede toplumun tüm kesimlerine görev düşüyor" dedi. - KIRŞEHİR