Sosyal Sorumlulukta 'Rekaberlik' Vurgusu - Son Dakika
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Sosyal Sorumlulukta 'Rekaberlik' Vurgusu

Sosyal Sorumlulukta \'Rekaberlik\' Vurgusu

Prof. Dr. Itır Erhart, Yaşar Üniversitesi'nde sürdürülebilirlik ve sosyal girişimcilik üzerine konuştu.

22.04.2025 10:11
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Yaşar Üniversitesi'nde "Gezegenden Ben Sorumluyum" başlıklı söyleşiye konuk olan İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart, "Birlikte çalışabilmek çok önemli. Kimi zaman rakip olarak gördüğümüz kurumlarla bile rekabetten 'rekaberlik' kavramına geçebildiğimiz bir dünya mümkün olsa aslında bütün sorunlarımızdan özgürleşmiş olacağız" dedi.

Yaşar Üniversitesi Güncel Bilim ve Sanat Söyleşileri kapsamında düzenlenen söyleşiye, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı, 5. Selçuk Yaşar Ödülü Seçici Kurul Üyesi Prof. Dr. Itır Erhart konuk oldu. Prof. Dr. Erhart sosyal sorumluluk projeleri ve sosyal girişimcilik konularında bilgiler ve örnekler verdi. Antroposen yani İnsan Çağı'nda olduğumuzu anlatan Prof. Dr. Erhart, "İlk kez insanın gezegen üzerinde bu kadar etkisi olan bir dönemdeyiz. Daha önce de gezegen zorluklar yaşadı. Buzul çağı oldu, gök taşları çarptı, türler yok oldu. Ama bunların hiçbiri insan eliyle olmamıştı. Biyoçeşitlilik azalıyor, bunu uzun süredir konuşuyoruz. Toprağın içindeki mikroorganizmalar, yapay gübreler nedeniyle yok oluyor. Küresel iklim değişikliği artık geri dönülmez bir noktada. Ama bir yandan da Birleşmiş Milletler'in yayınladığı Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları var, belki de zamanımızın ütopyası bunlar. Eğer bu 17 amacı tamamlarsak, hayalimizdeki dünyada olacağız. Birlikte çalışabilmek çok önemli. Kimi zaman rakip olarak gördüğümüz kurumlarla bile rekabetten 'Rekaberlik' kavramına geçebildiğimiz bir dünya mümkün olsa aslında bütün sorunlarımızdan özgürleşmiş olacağız" dedi.

Buna hakkımız var mı?

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalık yaratmayı amaçlayan başarılı kampanya filmlerinden örnekler veren Prof. Dr. Erhart, şunları söyledi: "Daha önce belki hiç farkında olmadığımız kavramları konuşuyoruz. 'Buna hakkımız var mı?' sorusu, alternatif alanlar açıyor. Plastiklerden vazgeçmeyi üniversitemizde denedik. Tek kullanımlık plastik bardakları kaldırdık. Hikayeyi doğru şekilde anlatmaya çalıştık. Suyu arıtıp onlara matara hediye ettik. Çok basit ve etkili bir çözüm. Şimdi dizi setlerinden tek kullanımlık ürünleri tamamen kaldırmak için bir çalışma yapıyoruz. Sorumlu tüketime gitmek, ihtiyacı sorgulamak önemli. Özellikle tekstil atığı da gezegenin çok büyük sorunlarından biri. Gıda tüketimini azaltmak için çok güzel projeler var. 'Fazla' isimli girişim, fazla gıda atığını yeniden kullanmak üzerine çalışmalar yapıyor. Kurumların yemekhanelerinde tabakta ne kaldıysa bir kamera aracılığıyla o tabakları görüntülüyor ve bir rapor çıkarıyor. Bu sorunları biz fark ettikçe beraberinde AR-GE fırsatlarını, girişimcilik fırsatları geliyor. Atıkları ayrıştırma konusunda da öncelikle çocukları buna alıştırmak önemli. Burada kritik olan, en azından gıda atığını, dönüştürülebilen atıkların içine atmamak. Gıda atığından hayvanlar için mama üreten birtakım fabrikalar var. Bazı restoranlar kurdukları fabrikalarda atıklar hayvan maması ve gübreye dönüşüyor. Sonra müşterilerine bunları ücretsiz dağıtıyor. Çok güzel bir sosyal etki örneği."

"110 sivil toplum kuruluşu için koşarak bağış topluyoruz"

Kendi sosyal girişim projesi olan Adım Adım'dan bahseden Prof. Dr. Erhart, "Her biri farklı proje geliştiren yaklaşık 110 sivil toplum kuruluşu için koşarak bağış topluyoruz. İzmir'den de katılım yüksek. İhtiyaç Haritası'nın da sonradan ortağı oldum. İhtiyaç sahipleri ihtiyaçlarını sisteme giriyor. Yardım yapmak isteyen kişi onu sistemden buluyor ve bulunduğu ildeki bir tedarikçiden yardımı gönderiyor. Bu yerel kalkınmaya da destek, karbon ayak izini de mümkün olduğunca aza indirmeye çalışıyor. Üniversitelerde kapalı devre ihtiyaç haritaları yaptık. Öğrenciler ihtiyaçlarını bildiriyor, akademisyenler, çalışanlar onlara yardım ediyor" şeklinde konuştu.

"Sizi en çok rahatsız eden sorundan başlayın"

Herkesin sosyal sorumluluk projelerine bir yerden başlayabileceğini hatırlatan Prof. Dr. Erhart, "Gezegen için bir sürü sorun var. Sizi en çok rahatsız eden sorundan başlayın. Sonra hangi yöntemin sizin için uygun olduğunu düşünün. Gönüllülük mü, bağış mı, sosyal girişim mi? Sonra da kim ne yapmış diye bakarak güç birliğiyle başlayın. Ben böyle güzel projeler yapan sosyal girişimcileri gördükçe geleceğe daha pozitif, daha olumlu bakıyorum" diye konuştu. - İZMİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sosyal Sorumlulukta 'Rekaberlik' Vurgusu - Son Dakika

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