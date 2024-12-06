SOSYALFEST Ideathon Yarışması Başladı - Son Dakika
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SOSYALFEST Ideathon Yarışması Başladı

SOSYALFEST Ideathon Yarışması Başladı

Karabük Üniversitesi’nde düzenlenen yarışmada öğrenciler sosyal sorunlara çözümler üretecek.

06.12.2024 20:19
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Karabük Üniversitesi tarafından düzenlenen SOSYALFEST Ideathon Yarışması ile öğrenciler sosyal sorunlara farklı ve sürdürülebilir çözümler üretmeye çalışacak.

Karabük Üniversitesi tarafından 6-7 Aralık tarihlerinde Gençlik ve Gelecek Politikaları" temasıyla SOSYALFEST Ideathon Yarışması hazırlandı. Üniversite öğrencilerinin inovatif düşünme becerilerini geliştirmesi için fırsat sunan yarışmada katılımcılar, yoğun ve eğlenceli bir takım çalışması ve beyin fırtınası süreciyle geleceği şekillendirecek projeler üretme deneyimi yaşayacak.

SOSYALFEST İdeathon Yarışmasının açılışı Safranbolu Bilim ve Sanat Akademisinde yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılışta konuşan KBÜ Rektörü Prof.Dr. Fatih Kırışık, Ideathon'un ortaya çıkışı ile ilgili bilgilendirmede bulundu. Kırışık, "SOSYALFEST Ideathon bir fikir olarak nasıl ortaya çıkarılır? Nasıl sosyal model haline getirilir? Bunu projelendirmek için neler yapılır? Fikrin ana kaynağı ya da kaynakları nelerdir? Bir buluş, sosyal bilimlerde nasıl gerçekleştirilir gibi sorulara cevap bulacağımız, cevap arayacağımız bir ideathon etkinliğiyle bir aradayız. Tabii bu kolay bir şey değil. Bunu öğrenmemiz ve geliştirmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapacağız? ya problem odaklı bir yöntemi izleyebiliriz ya da herhangi bir alanda yenilikçi, dünyada olmayan bir yaklaşım geliştirebiliriz" dedi.

"Bizim dünyada bir önderlik yapabilmemiz için yeni buluşlara, modellere ve keşiflere ihtiyacımız var" diyen Kırışık, "Başkasını takip ederek en fazla ikinci olabiliriz. Dolayısıyla bizim kendi özgün fikirlerimizi, kültürümüzden, medeniyetimizden, kendi kaynaklarımızdan, coğrafyamızdan esinlenerek buluşturmamız, bulmamız gerekiyor. İşte SOSYALFEST Ideathonunun iki perspektifinin temel mantığı budur. Birincisi ya ülkemizde veya dünyada yaşanan problemlere çözüm üretecek yeni modeller, yaklaşımlar geliştirmek ya da herhangi bir alanda yeni bir teori, yeni bir fikir, yeni bir yaklaşım, yeni bir sosyal model üretmekten geçiyor. Dünyanın buna ihtiyacı var mı? diye baktığımızda gerçekten dünya, sosyal alanda yaşadığı çalkantılarla, sorunlarla, problemlerle yoğun olarak boğuşuyor. Giderek artan savaşlar, açlık, kıtlık ve hastalık sorunlarını dünyanın gündemine daha yaygın bir şekilde getiriyor. İşte bunların hepsini dönüştürecek, değiştirecek dünyayı bütün insanlığın sevgi ve gençlik içerisinde yaşayabileceği bir Barış Adası'na döndürecek yeni fikirlere, yenilikçi yaklaşımlara, yeni sosyal modellere, problemleri çözücü yaklaşımlara, teorilere çok büyük ihtiyacımız var" ifadelerini kullandı.

"Gençlik politikaları geleceğin şekillendirilmesinde oldukça önemli ve etkili"

Gençlerin fikirlerine ve geleceğine yatırım yapılmasının gerektiğini vurgulayan Kırışık, "Bu mühendislik sahasından bile çok daha önemli bir yeni kapıyı ve çağı bize açabilir. Bu maksatla ideathonu gerçekleştirmek istiyoruz. Bu ideathonun ilk teması gençlik ve gelecek politikaları. İkisi de bizim için son derece önemli. Gençlik politikaları geleceğin şekillendirilmesinde oldukça önemli ve etkili. Gençliğimize güvenmemiz gerekiyor. Gençliğimize değer vermemiz gerekiyor. Gençliğimizin fikirlerine, hayatına, geleceğine yatırım yapmamız gerekiyor. Bunu da Sosyal Bilimlerle büyük ölçüde başarabiliriz. Onların fikirlerini geleceğe yönelik olarak nasıl projelendirebiliriz, nasıl geliştirebiliriz, eğitimlerini en iyi şekilde onların da katkıları ve katılımlarıyla nasıl sağlayabiliriz diye çalışmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kırışık, gençlik ve gelecek politikalarının SOSYALFEST Ideathonu'nun temasını oluşturduğunu dile getirerek şunları söyledi: "Bu stratejik alanda hem gençliğimizi geliştirmek hem de gençliğimizin gelecek perspektifini, gelecek öngörüsünü ortaya koymak açısından son derece önemli bir tema ortaya çıkmıştır. Yapacağımız eğitimlerle, kıymetli uzmanlarımızın katkıları ve fikirleriyle gençliğimize gelecek politikaları konusunda sorunları çözücü, problemlere çözümler üretici, yenilikçi sosyal modeller geliştirici yaklaşımlar üretmeyi, böylelikle geleceği inşa etmeyi sağlayacağız."

Konuşmanın ardından yarışma bünyesinde verilecek eğitimlere geçildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA

Gençlik, Aralık, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel SOSYALFEST Ideathon Yarışması Başladı - Son Dakika

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