Speed\'in Hayvanat Bahçesi Ziyareti Renkli Anlara Sahne Oldu

Dünyanın en çok izlenen yayıncısı Speed, Çekmeköy Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Speed'in fenomen Tuna Tavus ile yağlı güreş yaptığı anlar renkli görüntülere sahne oldu.

Ünlü yayıncı Speed, Çekmeköy'de bulunan Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret etti. Park Of İstanbul Hayvanat Bahçesi ve Rehabilitasyon Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu, ünlü yayıncıyı kapıda karşılayarak program boyunca eşlik etti. İlk olarak hayvanat bahçesini gezen Speed, maymun Luna ve Macun'u elleriyle besledi. Ayı Silva, papağan Ziya'nın da aralarında bulunduğu yüzlerce hayvanı ziyaret eden ünlü yayıncı, daha sonra fenomen Tuna Tavus ile yağlı güreş yaptı. Yağlı güreş öncesinde Speed'i Şef CZN Burak, fenomen Tuna Tavus'u ise Burak Memişoğlu elleriyle yağladı.

Speed'in ziyaretini duyarak hayvanat bahçesine gelen vatandaşlar güreşi ilgiyle izledi. O anlar renkli görüntülere sahne oldu. - İSTANBUL