Sakarya\'ya Avrupa\'nın En Büyük Su Tesisi

13.08.2025 14:18  Güncelleme: 14:22
Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın müjdelediği Avrupa'nın en önemli tesisi olacak olan Mollaköy Kano ve Kürek Tesisi, Su Parkı ve Millet Bahçesi projesinin detaylarını ilk kez Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar paylaştı.

Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın müjdelediği Avrupa'nın en önemli tesisi olacak olan Mollaköy Kano ve Kürek Tesisi, Su Parkı ve Millet Bahçesi projesinin detaylarını ilk kez Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar paylaştı. Projede ayrıca yürüyüş yolları, futbol, basketbol, voleybol sahaları, piknik, kamp alanları, hayvan doğal yaşam alanları, su-doğa aktivite alanlarının yer alacağı açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın Sakarya ziyareti sırasında müjdesini verdiği 'Mollaköy Kano ve Kürek Tesisi, Su Parkı ve Millet Bahçesi' projesi, şehirde büyük bir heyecan oluşturdu. Avrupa'nın en önemli kano ve kürek tesislerinden biri olması hedeflenen proje ile ilgili detayları ilk kez Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar paylaştı. Projenin, kendi spor dalında Türkiye'de ilk ve tek olma özelliği taşıdığını vurgulayan Başkan Alemdar, yaklaşık 1,4 milyon metrekarelik, 200 futbol sahasına eş değer olan devasa alanda olimpiyatlara sporcu yetiştirileceğini ve vatandaşlara doğayla iç içe yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırılacağını belirtti. Alemdar, Avrupa'nın en önemli su parkı, kano parkuru tesisinin inşa edileceği projede bisiklet, yürüyüş yolları, futbol, basketbol, voleybol sahaları, piknik, kamp alanları, hayvan doğal yaşam alanları, su ile doğa aktivite alanı gibi birçok sosyal alanın yer alacağını ifade etti.

Avrupa'nın en önemli tesisi

Başkan Alemdar açıklamasında, "Sakarya'mız, tarihin en büyük spor yatırımlarına bir bir kavuşuyor. Bu projede her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak'a şükranlarımızı sunuyorum. Bakanımızın ziyareti sırasında açıkladığı gibi, Avrupa'nın en önemli kano ve kürek tesisini Sakarya'ya en kısa sürede kazandıracağız. Tribünleri, konaklama alanları, soyunma odaları, yemekhanesi ve su sporları merkeziyle tam anlamıyla olimpiyat düzeyinde sporcular yetiştirebileceğimiz bir tesisi hayata geçiriyoruz" dedi.

Uluslararası standartlarda bir merkez

Alemdar, projenin sadece spor değil, sosyal yaşam açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını ifade ederek, "Millet Bahçesi ve Su Parkı'nın da yer alacağı projemizi yaklaşık 1,4 milyon metrekarelik alanda inşa edeceğiz. Projede bisiklet ve yürüyüş yolları, futbol, basketbol ve voleybol sahaları, piknik ve kamp alanları, hayvan yaşam alanları, dinlenme noktaları ve çeşitli su ile doğa aktivitelerinin yapılabileceği birçok fonksiyonel alan da bulunacak. Bu projeyle vatandaşlarımız doğayla iç içe keyifli zaman geçirecek, bölgedeki sosyal hayat canlanacak. Aynı zamanda bu merkez, kano ve kürek sporlarında olimpiyat düzeyinde sporcuların yetişeceği, uluslararası standartlarda bir tesis olacak" diye konuştu.

Şehir kalıcı bir eser kazanıyor

Projenin tamamlanmasıyla Sakarya, ulusal ve uluslararası spor takvimine dahil olan, turizmi canlandıran ve şehrin sosyal, kültürel ve sportif yaşamına büyük değer katan bir merkeze kavuşacak. Ailelerin, çocukların, gençlerin ve sporcuların doğayla buluşabileceği, gün boyu keyifle vakit geçirebileceği bu proje, yaşam kalitesini yükselten kalıcı bir eser olarak şehre hizmet verecek. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Osman Aşkın Bak, Yusuf Alemdar, Mollaköy, sakarya, Spor, Son Dakika

