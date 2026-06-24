Spor ile Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Spor ile Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği

Spor ile Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği
24.06.2026 08:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bayburt'ta Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü'nde spor etkinliği düzenlendi.

Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında bağımlılıkla mücadelede sporun önemine dikkat çekmek amacıyla Bayburt'ta etkinlik düzenlendi.

Yeşilay Bayburt Şubesi tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı.

Etkinlikte çocuklar ve gençler spor aktivitelerinde bir araya geldi. Katılımcılara sağlıklı yaşam, sporun bağımlılıklardan korunmaya katkısı ve bağımlılıkla mücadele konularında bilgi verildi.

Program kapsamında Yeşilay standında katılımcılara bilgilendirici materyaller dağıtıldı. Etkinlikte, düzenli spor alışkanlığının çocukların ve gençlerin fiziksel ile sosyal gelişimine katkı sağladığı, sağlıklı yaşam bilincinin de bağımlılıkla mücadelede önemli bir yer tuttuğu vurgulandı. - BAYBURT

Kaynak: İHA

Bayburt, Yerel, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Spor ile Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı Şimdi herkes aynı soruyu soruyor Lahmacunu ucuza sattı, başı dertten kurtulmadı! Şimdi herkes aynı soruyu soruyor
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
Görüntü İstanbul’dan Yine birileri adına utandık Görüntü İstanbul'dan! Yine birileri adına utandık
Resmen ölümle dans etti Zehirli engerek yılanını boynuna doladı Resmen ölümle dans etti! Zehirli engerek yılanını boynuna doladı

08:45
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
Rock müziğin asi kızı Özlem Tekin yıllar sonra kameraya yakalandı
08:37
A Milli Takım’a ABD öncesi şok protesto: Montella go home
A Milli Takım'a ABD öncesi şok protesto: Montella go home
08:36
Trump’tan Senato’nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
Trump'tan Senato'nun İran kararına sert tepki: Düşmana yardım ettiler
08:14
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon 19 kişi gözaltına alındı
İlaç stoklayıp yurtdışına satan eczacılara operasyon! 19 kişi gözaltına alındı
07:35
Altın fiyatlarında deprem Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi
07:23
Resmi Gazete’de yayımlandı Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Resmi Gazete'de yayımlandı! Kuyumcular artık bunu yapmak zorunda
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2026 08:59:03. #7.12#
SON DAKİKA: Spor ile Bağımlılıkla Mücadele Etkinliği - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.