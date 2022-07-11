Srebrenitsa'da katlediği tespit edilen 50 kişi daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek - Son Dakika
Üye Girişi

Srebrenitsa'da katlediği tespit edilen 50 kişi daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek

11.07.2022 14:26

1995'te Bosna Hersek'in doğusundaki Srebrenitsa'daki soykırımda katledildiği ortaya çıkan 50 soykırım kurbanı daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 50 kurbanı için bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek. En büyük insanlık trajedilerinden biri olarak kabul edilen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen soykırımda katledilen ve kimlikleri belirlenen 50 kurbanın naaşları kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Soykırım kurbanları arasında kardeşinin de bulunduğunu da belirten 62 yaşındaki Behrem Halilovic, "20 yıldır daha fazlasının bulunması için bekledik ama boşunaymış. Daha fazla bekleyemiyoruz" dedi.

TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 721 OLACAK

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte toprağa verilen Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721'e yükselecek.

BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Srebrenitsa'da başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ve ölüm yolu olarak bilinen orman yolunda dün 3 bin kişinin katıldığı 3 günlük bir "Barış Yürüyüşü" düzenlenmişti. Katılımcılar, Sapına bölgesi yakınlarındaki Nezuk köyünden başlayan ve 3 gün süren yürüyüşün ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelerek, soykırımda hayatını kaybedenler için dualar etmişti.

YORUMLAR
500
SREBRENİTSA - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic, Srebrenitsa soykırımının anma programında konuştu SREBRENİTSA - Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Dzaferovic, Srebrenitsa soykırımının anma programında konuştu Bornovalılar Srebrenitsa Katliamını Unutmadı Bornovalılar Srebrenitsa Katliamını Unutmadı
Kaynak: İHA

Srebrenitsa, Yerel, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Srebrenitsa'da katlediği tespit edilen 50 kişi daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:11 Ali Koç kürsüden Fenerbahçe taraftarına tepki gösterdi: Birkaç gün önce Jorge Jesus'u istifa ettirdiler
13:49 TESK'ten Bağ-Kur emekli maaşlarına zam çağrısı: Emekli aylıkları düzenlenmeli, asgari ücretin altında kalmamalı
13:30 AİHM, "Kızıl Soros" lakaplı Osman Kavala serbest bırakmayan Türkiye'yi suçladı! Dışişleri Bakanlığı'ndan AİHM'e misilleme geldi
13:26 Sevilla Marcao'yu kaptı! Serbest kalma bedeli 50 milyon Euro...
13:21 Çin'de paralarını bankadan çekemeyen binlerce vatandaş bankaya baskın düzenledi! Güvenlik görevlileri protestoculara sert müdahalede bulundu
13:09 Bu da yeni moda! Müstehcen sitede çıplak fotoğraflarını satan güzel yayıncının kazancı dudak uçuklattı
12:51 Miçotakis, Bahçeli'nin paylaştığı haritaya tepki gösterdi: Bu ateşli bir rüya mı yoksa Türkiye'nin resmi politikası mı?
12:14 Tekirdağ'da feci trafik kazası: Kamyonun çarptığı araçta bulunan baba ve ikizleri hayatını kaybetti, 5 kişi ağır yaralandı
12:13 Gram altın 968 lira seviyesinden satılıyor! İşte çeyrek ve tam altın fiyatları...
12:10 Acun Süper Lig'i mesken tuttu! Doğukan Sinik resmen Hull City'de
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2022 14:52:18. #1.11#
SON DAKİKA: Srebrenitsa'da katlediği tespit edilen 50 kişi daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement