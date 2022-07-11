Srebrenitsa'da katlediği tespit edilen 50 kişi daha Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek

Bosna Hersek'in doğusunda yer alan Srebrenitsa'da 11 Temmuz 1995 yılında binlerce kişinin katledildiği soykırımın 50 kurbanı için bugün Potoçari Anıt Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlenecek. En büyük insanlık trajedilerinden biri olarak kabul edilen ve insanlık tarihine kara bir leke olarak geçen soykırımda katledilen ve kimlikleri belirlenen 50 kurbanın naaşları kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Soykırım kurbanları arasında kardeşinin de bulunduğunu da belirten 62 yaşındaki Behrem Halilovic, "20 yıldır daha fazlasının bulunması için bekledik ama boşunaymış. Daha fazla bekleyemiyoruz" dedi.

TOPRAĞA VERİLENLERİN SAYISI 6 BİN 721 OLACAK

Savaşın ardından kayıplar için başlatılan çalışmalarda toplu mezarlarda bulunan kurbanlar, kimlik tespitinden sonra her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda törenle toprağa veriliyor. Bu yılki törenle birlikte toprağa verilen Srebrenitsa kurbanlarının sayısı 6 bin 721'e yükselecek.

BARIŞ YÜRÜYÜŞÜ NEDİR?

Srebrenitsa'da başlayan soykırımda hayatta kalmak isteyen Boşnak sivillerin Tuzla şehrine ulaşmak için kullandığı ve ölüm yolu olarak bilinen orman yolunda dün 3 bin kişinin katıldığı 3 günlük bir "Barış Yürüyüşü" düzenlenmişti. Katılımcılar, Sapına bölgesi yakınlarındaki Nezuk köyünden başlayan ve 3 gün süren yürüyüşün ardından Potoçari Anıt Mezarlığı'na gelerek, soykırımda hayatını kaybedenler için dualar etmişti.