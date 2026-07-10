Srebrenitsa Soykırımı Menemen\'de dualarla anıldı

Modern çağın gördüğü en büyük zalimliklerden olan Srebrenitsa Soykırımı, 31. yıl dönümünde Menemen'de dualarla anıldı. Anma töreninde konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Srebrenitsa'yı unutmadık, unutturmayacağız. Menemen'den yükselen dualarımız Bosna'ya ve Srebrenitsa'yadır" dedi.

Bosna'da tüm dünyanın gözü önünde bir insanlık suçu olarak gerçekleşen ve 8 bin 372 sivilin katledildiği Srebrenitsa Soykırımı, üstünden geçen 31 yıla rağmen halen yürekleri burkmaya devam ediyor. Menemen'de de dinmeyen tarifsiz acının 31. yıl dönümü dolayısıyla anma programı gerçekleştirildi. Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen anma törenine Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan ile birlikte Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, Bosna Hersek Federasyonu Başkanı Barbaros Taşer, Bosna Hersek Federasyonu Başkan Yardımcısı Aykut Taylan Varlı, İzmir Bosna Sancak Derneği Başkanı Mehmet Fatih Demir, kamu kurum ve kuruluşlarıyla STK'ların başkan ve yöneticileri, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

"Menemen'de yükselen dualarımız Bosna'yadır, Srebrenitsa'yadır"

Türk ve Bosna Hersek milli marşları ile başlayıp Kuran-ı Kerim ile devam eden programda konuşan Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, "Unutmayacağız." mesajı verdi. Başkan Pehlivan, "Bugün burada, insanlık tarihinin en derin acılarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın yıl dönümünde, hayatını kaybeden binlerce şehidimizi rahmetle ve saygıyla anmak için bir araya geldik. Temmuz 1995'te binlerce masum insan; anasından, babasından, evladından, gardaşından koparıldı. Nice ocaklara ateş düştü, nice hayaller yarım kaldı. Geriye ise gözyaşı, hasret ve dinmeyen bir özlem kaldı. Bugün o acıyı yaşayan annelerin sessiz bekleyişini, evladına kavuşamayan babaların hasretini ve toprağa düşen masum canların hüznünü yüreğimizde hissediyoruz. Acının dili, dini, ırkı ve coğrafyası yoktur. Dünyanın neresinde yaşanırsa yaşansın, masum insanların hayatını kaybettiği her acı, hepimizin ortak acısıdır. Bilge lider Alija İzzetbegoviç'in söylediği gibi; "Unutulan soykırım tekrarlanır." Bu söz, hafızamızı diri tutmanın ve insanlık vicdanını canlı tutmanın ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmaktadır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği gibi; "Srebrenitsa'yı unutmayacağız, unutturmayacağız." Çünkü unutulan acılar, insanlığın ortak vicdanında yeni yaralar açar. Bizler, tarih boyunca mazlumun yanında olmayı sorumluluk bilen bir millet olduk. Nerede bir gözyaşı varsa onu kendi gözyaşımız bildik. Nerede bir mazlum varsa ona uzanan eli kardeşlik eli olarak gördük. Bosna ile aramızdaki bağ da işte böyle bir gönül bağıdır. Bugün Menemen'den yükselen dualarımız Bosna'yadır Srebrenitsa'yadır Evlatlarının bir mezar taşına kavuşabilmek için yıllarca bekleyen anneleredir Çocukluklarını savaşın gölgesinde bırakmak zorunda kalan babalaradır" ifadelerini kullandı.

Törende gerçekleştirilen konuşmaların ardından soykırıma dair görsellerden oluşan sergi gezilirken, Menemen Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Srebrenitsa Anıtı'na karanfiller bırakıldı. - İZMİR