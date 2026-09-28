Starship 14. test uçuşunda ilk kez yörüngeye ulaştı, 26 uydu konuşlandırdı - Son Dakika
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Starship 14. test uçuşunda ilk kez yörüngeye ulaştı, 26 uydu konuşlandırdı

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SpaceX'in Starship roketi, 14. test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaşarak 26 Starlink V3 uydusunu yörüngeye konuşlandırdı. 2023'ten bu yana yapılan önceki 13 test uçuşu yörünge altı irtifada kalmıştı; bu başarı uzaya yük taşıma için kritik eşik kabul ediliyor.

ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, Starship roketinin 14'üncü test uçuşunda ilk kez Dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. Starship, ilk operasyonel yükünü taşıdığı uçuş kapsamında 26 adet Starlink V3 uydusunu başarılı bir şekilde yörüngeye konuşlandırdı.

Milyarder iş insanı Elon Musk'ın sahibi olduğu ABD merkezli havacılık ve uzay şirketi SpaceX, önemli bir başarıya imza attı. Türkiye saati ile 15: 46'da Meksika Körfezi kıyısındaki Starbase tesisinden fırlatılan Starship roketi, ilk operasyonel yükünü taşıdığı uçuşta Dünya yörüngesine ulaşmayı başardı. 26 adet Starlink V3 uydusu başarılı bir şekilde yörüngeye konuşlandırılırken, bu görev şirketin bu yılın ilerleyen dönemlerinde başlatmayı planladığı rutin seferler öncesindeki 14'üncü test uçuşu olarak kayıtlara geçti.

Kritik eşik aşıldı

Geliştirme süreci yaklaşık 10 yıldır devam eden ve şirkete maliyeti 15 milyar doları aşan Starship'in 2023'ten bu yana gerçekleştirilen önceki 13 test uçuşunun tamamı yörünge altı irtifayla sınırlı kalmıştı. Bu uçuşta başarılan "yörüngeye ulaşma" hedefi, uzaya yük taşıma amacıyla tasarlanan yeni roketler için kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Elon Musk, nihai olarak yılda yüzlerce veya binlerce Starship fırlatarak uzay endüstrisinde eşi benzeri görülmemiş bir taşıma hızına ulaşmayı hedeflediklerini belirtiyor.

Kaynak: İHA
TeknolojiHavacılıkStarlinkSpacexDünyaYerelSon Dakika

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