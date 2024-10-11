Stratonikeia'da 3 bin 500 yıllık Anahtar Taşıma Töreni Düzenlendi - Son Dakika
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Stratonikeia'da 3 bin 500 yıllık Anahtar Taşıma Töreni Düzenlendi

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Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nde, üniversite öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sembolik anahtar taşıma töreni ile antik dönemdeki Hekatesia geleneği yeniden canlandırıldı. Tören, Lagina'dan Stratonikeia'ya bağlılığı temsil eden bir yürüyüş ile gerçekleştirildi.

11.10.2024 15:06  Güncelleme: 15:18
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Stratonikeia'da 3 bin 500 yıllık anahtar taşıma töreni

MUĞLA - Muğla'nın Yatağan ilçesinde yer alan ve 3 bin 500 yıl önce kurulan dünyanın en büyük mermer antik kenti Stratonikeia, üniversite öğrencilerinin katılımıyla tarihi bir geleneğe ev sahipliği yaptı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Kültürel Miras Topluluğu öğrencileri tarafından gerçekleştirilen sembolik anahtar taşıma töreni, antik dönemdeki Hekatesia geleneğini yeniden canlandırdı.

Antik dönemde dini merkez Lagina'dan siyasi merkez Stratonikeia'ya bağlılık bildirmek amacıyla düzenlenen Hekatesia töreni, bu kez öğrenciler tarafından sembolik bir yürüyüşle hayata geçirildi. Muğla Büyükşehir Belediyesi, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sıtkı Koçman Üniversitesi, Yatağan Kaymakamlığı, Yatağan Belediye Başkanlığı ve Stratonikeia-Lagina Kazı Başkanlığı'nın katkılarıyla düzenlenen etkinlik Stratonikeia Antik Kenti'nin kuzey kapısından başladı.

Yürüyüş boyunca öğrenciler, antik dönemde olduğu gibi, dini merkezin bağlılığını temsil eden anahtarı Stratonikeia'ya taşıdı. Yürüyüş, Stratonikeia'nın en önemli yapılarından biri olan Bouleuterion (Meclis Binası'nda) sona erdi. Protokol üyeleri tarafından karşılanan öğrenci, anahtarı Yatağan Belediye Başkanı Mesut Günay'a teslim etti. Bu sembolik teslim töreni ile Lagina'nın, Stratonikeia'ya olan bağlılığı bir kez daha canlandırılmış oldu.

Stratonikeia Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, bu törenin hem antik kentin hem de bölgenin kültürel mirası açısından önemini vurguladı. Söğüt, "3 bin 500 yıllık tarihi bir döneme ait eserler burada korunuyor, sergileniyor ve gelecek nesillere miras bırakılıyor. 2 bin 300 yıl önce törenler burada düzenleniyordu ve bu törenler bölgenin en önemli geleneklerinden biriydi. Bugün bu geleneği sembolik de olsa canlandırmak bizim için çok değerli" dedi.

Kazı çalışmalarının yıl boyunca devam ettiğini belirten Prof. Dr. Söğüt, Stratonikeia ve Lagina'daki bu tür kültürel etkinliklerin, antik döneme ait bilgilerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Stratonikeia'da 3 bin 500 yıllık Anahtar Taşıma Töreni Düzenlendi - Son Dakika

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