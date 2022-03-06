Su dolu kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı - Son Dakika
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Su dolu kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı

06.03.2022 12:01
Su dolu kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen tavuk, AKUT ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde kuyuya düşen tavuk, AKUT ekiplerince kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum'un Bitez Mahallesi'nde bir vatandaşın tavuğu su kuyusuna düştü. Tavuğu kendi imkanları ile kurtarmaya çalışan vatandaş, başarılı olamayınca Arama Kurtarma Derneği AKUT'tan yardım istedi. Bölgeye giden gönüllüler, ip teknikleri kullanarak kuyuya indi. Kuyudan alınan tavuk, sahibine teslim edildi. Tavuğun sahibi AKUT gönüllülerine teşekkür etti. - MUĞLA

Su dolu kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı
Su dolu kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı

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Bodrum, Tavuk, Muğla, su, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Su dolu kuyuya düşen tavuğu AKUT kurtardı - Son Dakika


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