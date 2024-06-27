SU-MEKAN, çocuklara da danışmanlık hizmeti vermeye başladı - Son Dakika
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Yerel

SU-MEKAN, çocuklara da danışmanlık hizmeti vermeye başladı

SU-MEKAN, çocuklara da danışmanlık hizmeti vermeye başladı

SU-MEKAN bünyesindeki Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi(SADEM), artık çocuklara da danışmanlık yaparak onların geleceğe daha güvenle bakmasını sağlıyor. Aile içi iletişim problemleri en aza indirilirken aile içi iletişimin güçlendirilmesine katkıda bulunuluyor.

27.06.2024 11:41  Güncelleme: 11:42
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Kadınlara yönelik ücretsiz psikolojik destek veren SU-MEKAN bünyesindeki Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi(SADEM), hizmet alanını genişletti. Psikolog ve aile danışmanları artık, çocuklara da danışmanlık yaparak onların geleceğe daha güvenle bakmasını sağlıyor.

Tek bir çatı altında kadınlara bir çok hizmet veren Sultangazi Kültür Sanat ve Mesleki Eğitim Akademisi (SU-MEKAN), aile birliğine katkı sağlamayı sürdürüyor. SU-MEKAN bünyesinde bulunan Aile Danışmanlık Merkezi, kadınların yanı sıra artık çocuklara da danışmanlık hizmeti vermeye başladı.

Kadınlardan sonra çocuklar

Sultangazi Belediyesi Aile Danışmanlık Merkezi ile aile bireylerinin kendi aralarında daha sağlıklı iletişim kurmalarına katkıda bulunuyor. Bu amaçla alanında uzman psikolog ve aile danışmanları, kadınların yanı sıra çocuklara da ücretsiz danışmanlık hizmeti sunuyor. Aile içi sorunlarının başında gelen iletişim problemleri; aile danışmanlarının verdiği terapilerle en aza indirilirken aile içi iletişimin güçlendirilmesine katkıda bulunuluyor. Terapiler sayesinde danışanın kendini anlaması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi sağlanıyor.

Sağlıklı birey sağlıklı aile

Psikolojik desteğin önemine değinen Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sağlıklı birey demek sağlıklı aile demek. Aile içi iletişim ne kadar kuvvetli olursa çocuklarımız hayatta o kadar başarılı olur. Kadınlara verdiğimiz psikolojik destek hizmetini artık çocuklarımıza da sunuyoruz. Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezi (SADEM)'nde alanında uzman isimlerimiz danışanlarıyla yakından ilgilenerek en iyi hizmeti vermek için çabalıyor" diye konuştu.

Vakalar yönlendiriliyor

Yapılan görüşmeler sonucunda psikolojik tedavi ya da psikiyatrik müdahale gereksinimi olan vakalar hastanelere yönlendiriliyor. Sultangazi Aile Danışmanlık Merkezine (SADEM) başvurular online olarak www.sultangazi.bel.tr adresinden gerçekleştiriliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SU-MEKAN, çocuklara da danışmanlık hizmeti vermeye başladı - Son Dakika

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