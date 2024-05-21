SUBÜ Sakarya MYO Gazetecilik ve Habercilik Bölümü, TRT'ye Teknik Gezi Düzenledi - Son Dakika
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SUBÜ Sakarya MYO Gazetecilik ve Habercilik Bölümü, TRT'ye Teknik Gezi Düzenledi

SUBÜ Sakarya MYO Gazetecilik ve Habercilik Bölümü, TRT\'ye Teknik Gezi Düzenledi

SUBÜ Sakarya MYO Gazetecilik ve Habercilik Bölümü, öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak amacıyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) teknik gezi düzenledi. Öğrenciler, TRT'de kariyer imkanları ve 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' hakkında bilgi edindi. TRT Müzesi'nde ise radyo ve televizyon yayıncılığının geçmişten günümüze olan süreci öğrencilere aktarıldı. Gezi, öğrencilerin TRT stüdyolarını da yerinde incelemelerini sağladı.

21.05.2024 17:50
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SUBÜ Sakarya MYO Gazetecilik ve Habercilik Bölümü, öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak, vizyonlarına katkı sağlamak gayesiyle TRT'ye teknik gezi düzenledi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Sakarya Meslek Yüksekokulu Gazetecilik ve Habercilik Bölümü; öğrencilerin bilgi ve becerilerini artırmak, vizyonlarına katkı sağlamak amacıyla Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'na (TRT) teknik gezi düzenledi. TRT Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı'nın hazırladığı program çerçevesinde teknik gezi yapan öğrenciler, TRT'de kariyer imkanları ve 'Geleceğin İletişimcileri Yarışması' ile ilgili de bilgi edindi. Öğrencilerin ziyaret ettiği alanlardan birisi TRT Müzesi oldu. Müzede Türkiye'de radyo ve televizyon yayıncılığının ilk yıllarından bugünkü teknolojiye ulaşma süreci öğrencilere aktarıldı. Rehberler, TRT'nin lambalı radyo, kamera ve televizyonlardan; dünyanın tüm kıtalarında 17 televizyon kanalı ve 17 radyo kanalı ile 41 dil ve lehçeyle yayın yapan noktaya ulaştığını vurguladı. Müzede bir zamanlar evlerde kullanılan radyolar, yayınlarda kullanılan mikrofonlar, radyo tiyatroları ve efekt oluşturma yöntemleri, kameralar ve mavi kutu teknolojileri de öğrencilere tanıtıldı. Ayrıca ilk yayınların görüntüleri ve sesleri sunuldu. Müzenin ardından yeni stüdyoları gezen öğrenciler TRT'de yayına hazırlanma süreçlerini yerinde inceledi.

"Kendimizi üniversitemizdeki gibi rahat ve önemli hissettik"

'Bilgiyi beceriyle bütünleştiriyoruz' mottosuyla yürüttükleri eğitim faaliyetlerini sektörün uygulama alanlarına taşıyan bir üniversite olduklarını kaydeden Gazetecilik ve Habercilik Bölüm Başkanı Öğretim Görevlisi Zülfikar Özçelik, "TRT gençlere ve üniversite öğrencilerine değer veriyor. Eğitim ve Araştırma Daire Başkanlığı çok iyi bir gezi organize etti. Kendimizi üniversitemizdeki gibi rahat ve önemli hissettik. Her bir aşama iyi planlanmış. Bizleri güler yüzlü ve ilgili personeller gezdirdi. Başta Gül Açıkgöz Hanım ve Recep Cihan Bey olmak üzere TRT Müzesi rehberlerine öğrencilerimize katkıları ve misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum. Teknik gezi imkanı sağlayan Rektörümü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık ile TRT Genel Müdürü Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı'ya şükranlarımı sunuyorum" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel SUBÜ Sakarya MYO Gazetecilik ve Habercilik Bölümü, TRT'ye Teknik Gezi Düzenledi - Son Dakika

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