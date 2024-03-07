Suç örgütüne yönelik operasyonda hazırlanan dosyalar market arabasıyla taşındı - Son Dakika
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Yerel

Suç örgütüne yönelik operasyonda hazırlanan dosyalar market arabasıyla taşındı

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Osmaniye'de 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen 'Mahzen-3' operasyonunda yakalanan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kasten öldürmeye teşebbüs, uyuşturucu ticareti gibi suçlarla ilgili adli işlem başlatıldığı belirtildi.

07.03.2024 14:15  Güncelleme: 14:28
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Suç örgütüne yönelik operasyonda hazırlanan dosyalar market arabasıyla taşındı

Mahzen-3 operasyonunda yakalanan 52 şüpheli adliyeye sevk edildi

OSMANİYE - Osmaniye'de 2 ayrı suç örgütüne yönelik "Mahzen-3" operasyonunda gözaltında bulunan 52 kişi adliyeye sevk edildi.

Osmaniye'de 4 Mart'ta tarihinde 2 ayrı suç örgütüne yönelik düzenlenen eş zamanlı "Mahzen-3" operasyonunda, aralarında suç örgütü elebaşları Murat Özdemir ve Cengiz Arslan'ın 5 kadın 52 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından, sağlık kontrolünden geçirilerek geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Dava için hazırlanan dosyalar market arabasıyla adliyeye taşındı.

Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, kasten öldürmeye teşebbüs, tehdit, yaralama, iş yeri ve ikamet kurşunlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, görevli memura mukavemet, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma suçlarını gerçekleştirdikleri tespit edilen şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Suç örgütüne yönelik operasyonda hazırlanan dosyalar market arabasıyla taşındı - Son Dakika

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