Sugözü Doğal Güzellik Alanı Oluyor - Son Dakika
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Sugözü Doğal Güzellik Alanı Oluyor

Sugözü Doğal Güzellik Alanı Oluyor

Adıyaman'ın Sugözü, doğallığı korunarak kamp ve doğa aktiviteleri için hazırlanıyor.

12.12.2024 09:28
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Adıyaman'ın Besni ilçesinin doğal güzelliklerinden olan Sugözü, sürdürülebilir bir doğal güzellik alanı haline getiriliyor.

Mülkiyeti Orman Genel Müdürlüğüne ait olan Sugözü Orman Parkı, Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü ile Besni Kaymakamlığı arasında imzalanan protokol ile kiralandı. Protokol sonrasında açıklamalarda bulunan Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Sugözü ve Değirmençay Vadisi'nin ilçe merkezine yakınlığı ve doğal güzellikleriyle büyük bir potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Kaymakam Partal, "Sugözü Vadisi, ormanlık alanları ve Değirmençay'ı ile vatandaşlarımız tarafından özellikle bahar ve yaz aylarında sıklıkla ziyaret edilen bir bölge. Kaymakamlık olarak bu alanı doğallığını koruyarak, temiz ve güvenli bir şekilde insanlarımızın kullanımına sunmayı hedefliyoruz. Aynı zamanda kamp, karavan, doğa fotoğrafçılığı ve doğa yürüyüşleri gibi farklı aktiviteler için de uygun bir hale getirmeyi planlıyoruz. Ancak bu alanların, insanlar için geçici bir kullanım yeri, diğer canlılar için ise sürekli bir yaşam alanı olduğunu unutmadan çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu.

Sugözü, yakın bir zamanda kamp ve doğa aktivitelerinin merkezi haline gelerek, ziyaretçilere eşsiz bir deneyim sunacak. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sugözü Doğal Güzellik Alanı Oluyor - Son Dakika

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