Şuhut Semt Pazarında Yöresel Ürünlere Büyük İlgi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde her hafta kurulan semt pazarında satışa sunulan yöresel ürünler büyük ilgi görüyor.

İlçede kurulan semt pazarında köyde yaşayan vatandaşlar tarafından yapılan yoğurt, peynir ve kaymak yoğun ilgi görüyor. Genelde kadınlar tarafından satılan ürünlerde inek sütünden yapılan yoğurdun kilogram fiyatının 80, kotun sütünden yapılan yoğurdun kilogram fiyatının ise 100 TL olduğu belirtildi. Ayrıca pazarda en çok satılan diğer ürünlerden peynirin kilosunun 150-250 TL arasında, kaymağın taban fiyatının ise 100 TL'den alıcı bulduğu belirtildi. Pazardaki yöresel ürünleri almak için kent merkezinden gelen müşterilerinde olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR