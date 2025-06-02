Şuhut\'ta Encümen Üye Seçimi Yapıldı

Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı Köylere Hizmet Götürme Birliği encümen üye seçimi yapıldı.

Şuhut İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği'nin 2025 yılı 1. olağan meclis toplantısı Şuhut Halk Eğitim Merkezi konferans salonunda yapıldı. Toplantı Kaymakam İzzet Cem Eser başkanlığında yapıldı. Toplantıda birliğe üye İl Genel Meclis (İGM) üyeleri ve 36 köy muhtarlarının katılımı ile gerçekleştirilerek birlik encümen üye seçimi yapıldı. Yapılan olağan seçimde Paşacık Köyü Muhtarı Doğan Pamuk 34 oyla, Mahmut Köyü Muhtarı Mehmet Kuzu 28 oyla seçilirken, Atlıhisar Köyü Muhtarı Fatih Karakoç ise 10 oy alarak Köylere Hizmet Götürme Birliğine üye olarak seçildiler. - AFYONKARAHİSAR