Şuhut'ta Hayvan Yemi Satışı ve Depolama İş Yerlerine Denetim - Son Dakika
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Şuhut'ta Hayvan Yemi Satışı ve Depolama İş Yerlerine Denetim

Şuhut\'ta Hayvan Yemi Satışı ve Depolama İş Yerlerine Denetim

Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde, hayvan yemi satışı ve depolaması yapılan iş yerlerinde denetim gerçekleştirildi. Denetimde, yem satış ve depolama yerlerinin faaliyetleri kontrol edildi ve ürünlerin son kullanma tarihleri ile barkodları incelendi.

05.08.2024 12:13
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayvan yemi satışı ve depolaması yapılan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Denetim Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Denetimde 'Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu' çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren yem satış ve depolama yerleri kontrol edildi. Denetimde ürünlerin son kullanma tarihleri ile birlikte barkod kontrolleri yapılırken, denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Şuhut'ta Hayvan Yemi Satışı ve Depolama İş Yerlerine Denetim - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şuhut'ta Hayvan Yemi Satışı ve Depolama İş Yerlerine Denetim - Son Dakika
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