Şuhut\'ta Hayvan Yemi Satışı ve Depolama İş Yerlerine Denetim

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde hayvan yemi satışı ve depolaması yapılan iş yerlerinde denetim yapıldı.

Denetim Şuhut İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından yapıldı. Denetimde 'Veteriner Hizmetleri Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu' çerçevesinde ilçede faaliyet gösteren yem satış ve depolama yerleri kontrol edildi. Denetimde ürünlerin son kullanma tarihleri ile birlikte barkod kontrolleri yapılırken, denetimlerin ilerleyen günlerde de süreceği kaydedildi. - AFYONKARAHİSAR