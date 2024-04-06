Şuhut\'ta İmece Usulüyle 3 Bin Kişilik İftar Programı Gerçekleştirildi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde imece usulü ile yapılan 3 bin kişilik iftar programı gerçekleştirilirken, iftarın belediye bütçesinden tek kuruş alınmadan yapıldığı belirtildi.

Şuhut ilçesinde Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın'ın çağrısı üzerine bir araya gelen hayırseverler ve vatandaşlar imece usulü ile topladıkları para ile iki büyükbaş hayvan alıp ardından 3 bin kişiye yetecek kadar yemek yaptırıp iftar programı gerçekleştirdi. Gerçekleştirilen programda belediye bütçesinden tek kuruş harcanmazken, Kadir Gecesi'nde gerçekleştirilen etkinliğinde geleneksel hale getirilerek önümüzdeki yıllarda da yapılması planlanıyor.

Öte yandan, programda konuşan Başkan Özaşkın, Ramazan ayı dolayısıyla kendisine tebrik çiçeği göndereceklere seslenerek çiçeğe verecekleri parayı öğrencilere burs ve destek sağlayan Şuhut Sevdalıları Derneği'ne bağışlamaları çağrısında bulundu. - AFYONKARAHİSAR