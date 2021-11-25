Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Şuhut'ta Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 Yılı 2. Olağan Toplantısı Şuhut Kaymakamı Lokman Düzgün öncülüğünde Şuhut Halk Eğitim Merkezi'nde yapıldı. Toplantıda, 2022 yılı bütçesi görüşülerek muhtarlarının talepleri alındı. Toplantıda 2022 yılı bütçesi görüşülerek muhtarların talepleri alındı. Soru cevap şeklinde devam eden toplantı, Kaymakam Düzgün'ün toplantının hayırlara vesile olmasını temenni etmesinin ardından sona erdi. - AFYONKARAHİSAR

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