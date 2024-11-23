Şuhut\'ta öğretmenler günü kutlandı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla kutlama programı düzenlendi.

Şuhut' Şehit İbrahim Imış Anadolu İmam Hatip Lisesi Konferans Salonunda düzenlenen kutlama programına, Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Bozkurt, Şuhut İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Üsteğmen Yunus Tosun, Şuhut İlçe Emniyet Müdürü Turgay Durdu, protokol üyeleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kutlama programında, Kaymakam Eser günün anlam ve önemine binaen konuşmasını yaptı. Daha sonra öğretmenlik mesleğine yeni başlayan öğretmenlerin yemin töreni ile devam eden programda Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencilerin birbirinden güzel seslendirdiği şiir, gösteri ve müzik dinletisi ise katılımcılar tarafından tam not aldı. - AFYONKARAHİSAR