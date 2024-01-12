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Şuhut'ta Şehit Muammer Çanta İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ilkokul gazetesi yayınlandı - Son Dakika
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Şuhut'ta Şehit Muammer Çanta İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ilkokul gazetesi yayınlandı

Şehit Muammer Çanta İlk ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleriyle birlikte hazırladıkları 'İlkokul Gazetesi'ni büyük bir heyecanla yayınladı. Gazete, okul etkinlikleri, öğrenci başarıları, öğretmenlerin mesajları ve spor aktiviteleri gibi birçok konuyu içeriyor.

Şuhut\'ta Şehit Muammer Çanta İlk ve Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan ilkokul gazetesi yayınlandı
12.01.2024 - 10:15,
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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Ortapınar köyünde bulunan Şehit Muammer Çanta İlk ve Ortaokulu öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte hazırladıkları "İlkokul Gazetesini" büyük bir heyecanla yayınladı.

"Ortapınar Postası" adını taşıyan ilkokul gazetesi, okulda gelişen etkinlik, haber, program gibi içeriklerle öğrencilerin kaleme aldığı şiirlere kadar birçok içeriği içinde barındırdığı belirtildi.

Gazetenin içeriğinde, okul etkinlikleri, öğrenci başarıları, öğretmenlerin öğrencilere yönelik mesajları, spor aktiviteleri gibi bir çok konu yer alıyor. Öğrencilerin gözünden okula dair renkli anlatımların bulunduğu ilkokul gazetesi, okul ailesini bir araya getirme, öğrenciyi medyaya ılımlaştırmak ve iletişimi daha güçlendirme amacını taşıyor. Öğrencilerin yazdığı şiir, spor aktiviteleri, öğrenci başarılarının yanı sıra, resimlerle süslenen gazete, öğrenci yeteneklerini ortaya çıkarma ve paylaşma fırsatı da sunuyor. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA
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