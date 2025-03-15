Şuhut\'ta Tıp Bayramı İftarı: Doktorlar ve Sağlık Çalışanları Bir Araya Geldi

Afyonkarahisar'ın Şuhut Kaymakamlığı ve Şuhut Belediyesi işbirliği ile 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık sektöründe görev yapan hekimlere iftar verildi.

Şuhut Keşkek Evinde düzenlenen iftar programına Şuhut Kaymakamı İzzet Cem Eser, Şuhut Belediye Başkanı Muhittin Özaşkın, İlçe Sağlık Müdürü Şafak Köse, Şuhut Devlet Hastanesi Başhekimi Soner Taşar ve hekimler katıldı.

Hayati önem taşıyan büyük bir görev icra eden doktorlar ile sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Kaymakam Eser aynı sofrada buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kaymakam Eser ve Başkan Özaşkın bu vesile ile de insan hayatının kutsallığından ödün vermeden, özveri, sabır ve sevgi ile mesleğini icra eden tüm doktorlar ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutladı. - AFYONKARAHİSAR