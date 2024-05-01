Süleymanpaşa Belediye Başkanı İşçilerle Buluştu - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı İşçilerle Buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı İşçilerle Buluştu

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçiler ile bir araya geldi. Başkan Nallar, işçi bayramını kutlayarak, şehrin güzelleşmesinde emekçilerin önemine vurgu yaptı.

01.05.2024 15:17  Güncelleme: 15:21
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Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü öncesi Fen İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan işçiler ile bir araya geldi.

Fen İşleri Müdürlüğü Hizmet Binası önünde belediye emekçileri ile bir araya gelen Başkan Nallar, tek tek tüm çalışanların işçi bayramını kutladı. Başkan Nallar yaptığı konuşmada, "Hepinizin 1 Mayıs İşçi Bayramınızı kutluyorum. Haklarınızın sonuna kadar verildiği, emeklerinizin karşılıksız kalmadığı, herkesin adil bir şekilde çalıştığı güzel günleri hep birlikte yaşayacağız" dedi.

"Sizlerin emekleri ile bu şehir çok güzelleşecek"

Konuşmasına önümüzdeki günlerde yapılacak çalışmalar hakkında bilgi vererek devam eden Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, "Baharı bitirmek üzereyiz. Önümüz yaz. Bizim yapılacak çok işimiz var. Şehrimizin dört bir yanını kalkındırmak için mücadele verirken en önemli gücümüz sizlerin emekleri olacak. Her birinizin emeği için şimdiden teşekkür ediyorum. Sizlerin emekleri ile bu şehir çok güzelleşecek" diye konuştu.

"Yaşasın 1 Mayıs"

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Başkan Nallar, "Durmadan, yorulmadan bu şehre hizmet etme aşkıyla emeğini, alın terini ortaya koyan her bir kardeşimin, ağabeyimin, ablamın, siz değerli emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutluyorum. Yaşasın 1 Mayıs" ifadelerini kullandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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