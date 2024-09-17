Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi Yenileniyor

Yerel

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Namık Kemal Üniversitesi öğrencilerine yönelik hazırlanan ancak uzun süredir atıl vaziyette bırakılan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi, Başkan Volkan Nallar'ın talimatıyla yenilenerek tekrar hizmete açılacak.

Birkaç gün önce başlayan çalışmalar kapsamında Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde çatı onarımı, boya badana işlemleri, teknik ekipmanların bakımı, çevre düzenlemesi ve iç dekorasyon çalışmaları yapılmaya başlandı.

Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalar ile ilgili bilgi veren Başkan Volkan Nallar; "2016 yılında açılan ve şehrimize çok güzel hizmetler olmasına vesile olan Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi ne yazık ki uzun bir süredir öğrenci gruplarından çok siyasi çalışmalara hizmet eder hale getirilmiş ve amacından saptırılmış. Sonrasında da atıl vaziyette bırakılmış. Bu üzücü durumun önüne geçmek adına Süleymanpaşa Belediyesi ekiplerimiz ile hemen harekete geçip çalışmalara başladık. Çalışmalarımızın sonunda Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi yeniden doğacak. Süleymanpaşa'da okuyan öğrencilerimiz gençlik merkezlerine yeniden kavuşacak" dedi.

30 Eylül Pazartesi günü hizmete açılacak

30 Eylül tarihinde yenilerek tekrar hizmete sunulacak Süleymanpaşa Belediyesi Ahmet Erensoy Gençlik Merkezi'nde çay, kahve gibi ikramlarının yanı sıra ücretsiz internet hizmeti, ücretsiz çamaşır yıkama ve kurutma hizmeti, öğrenci topluluklarının sosyal ve kültürel faaliyetleri için toplanma alanları, ders çalışma alanları gibi öğrencilere bir çok imkan sunacak. - TEKİRDAĞ