Süleymanpaşa Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika
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Süleymanpaşa Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Süleymanpaşa Belediyesi\'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği

Süleymanpaşa Belediyesi, sosyal yardımlar alanında yürüttüğü projelerle yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak yemek hizmeti sunmaktadır. Aşevi, haftada 6 gün 1500 vatandaşa dengeli ve hijyenik şartlarda yemek dağıtımı yapıyor.

17.12.2024 17:49  Güncelleme: 17:55
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Sosyal yardımlar alanında örnek uygulamalara imza atarak toplumsal dayanışmayı güçlendirecek projeleri hayata geçiren Süleymanpaşa Belediyesi, yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik sıcak yemek hizmetiyle sosyal yardımlarda öncü olmaya devam ediyor.

Süleymanpaşa Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Aşevi, haftanın 6 günü sunulan bu hizmetle, her gün 1500 vatandaşın evine uzman ekipler tarafından hazırlanan dört kap sıcak yemek ulaştırıyor.

Kalori hesabı ve dengeli beslenme kriterlerine uygun yemekler

Belediye ekipleri, yemekleri kalori hesabı ve dengeli beslenme kriterlerine uygun şekilde özenle hazırlıyor. Yemekler hijyenik şartlarda hazırlanıp dağıtılıyor. Kurum, bu hizmetle vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılarken onların yaşam kalitesini artırmayı amaçlıyor.

"İhtiyaç sahibi hemşehrilerimizin her zaman yanındayız"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Volkan Nallar, bu projenin toplumun dezavantajlı kesimlerine destek olma hedefiyle hayata geçirildiğini vurgulayarak, "Kurucu Belediye Başkanımız Ekrem Eşkinat döneminde hayata geçirilen Aşevi projemiz, 11 yıldır kesintisiz hizmet veriyor. Süleymanpaşa'da yaşlı, engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız için özenle hazırladığımız sıcak yemekleri, haftanın 6 günü ücretsiz olarak sunuyoruz. Amacımız, yalnızca yemek dağıtmak değil, aynı zamanda bu hizmetle vatandaşlarımıza bir nebze de olsa sıcak bir dokunuş yapabilmek. Çünkü bu şehirde yalnızlık paylaşarak azalır, sevgi paylaştıkça çoğalır. İhtiyaç sahibi hemşerilerimizin her zaman yanındayız" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Süleymanpaşa Belediyesi'nden İhtiyaç Sahiplerine Sıcak Yemek Desteği - Son Dakika

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