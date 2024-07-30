Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın Sultanbeyli etabında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın Sultanbeyli etabında incelemelerde bulundu

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı\'nın Sultanbeyli etabında incelemelerde bulundu

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın Sultanbeyli etabında incelemelerde bulundu. Tombaş, hattın 2025'in ikinci yarısında hizmete alınmasının planlandığını ifade etti. Ayrıca, Sultanbeyli-Kurtköy Metro Hattı'nın da önemsendiğini belirten Tombaş, halkın hizmetlerle buluşması için destek verdiklerini söyledi.

30.07.2024 13:47  Güncelleme: 13:52
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Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Üsküdar-Çekmeköy- Sancaktepe Metro Hattı'nın Sultanbeyli etabında incelemelerde bulundu. Halihazırda devam eden çalışmalara ilişkin İBB heyetinden bilgi alan Tombaş, 2025'in ikinci yarısında hattın hizmete alınmasının planlandığını ifade etti. Tombaş, "Ayrıca; havalimanına doğrudan ulaşımı sağlayacak Sultanbeyli- Kurtköy Metro Hattı'nı da çok önemsiyoruz. Halkımızın hizmetlerle buluşması için tüm gücümüzle destek veriyoruz." dedi.

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçeye yeni yatırım ve projeler kazandırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bir yandan ilçe belediyesinin faaliyetleri aralıksız devam ederken diğer yandan İBB ve Bakanlık düzeyinde yürütülen çalışmalar da yakından takip ediliyor. Bu kapsamda Başkan Ali Tombaş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde raylı sistemlerden sorumlu üst düzey heyet ile bir araya geldi. İBB Raylı Sistemler ve Çevre Koruma'dan sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin yönetimindeki teknik heyet, Başkan Ali Tombaş ve teknik heyete sunum yaptı. Heyetler arası koordinasyon toplantısında Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın Sultanbeyli etabındaki çalışmalar hakkında bilgi verildi. Hattın teknik ilerleme durumu ve yapılacak işler hakkında ayrıntılı sunum yapıldı. Ardından metro şantiyelerine geçilerek çalışmalar yerinde incelendi.

Başkan Tombaş: "Sultanbeyli-Kurtköy metro hattını çok önemsiyoruz"

Temel önceliklerinin halka hizmet olduğunu vurgulayan Başkan Ali Tombaş, "Sultanbeyli'yi metrosuna kavuşturmak için üst düzey iş birliğiyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşması, bölge trafiğinin rahatlaması için bu projeyi önemsiyoruz. İBB heyetinden aldığımız bilgiler ve şantiyede yaptığımız incelemeler neticesinde inşallah Sultanbeyli metrosu 2025'te hizmete açılacak. Ayrıca; Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğrudan ulaşımı sağlayacak Sultanbeyli-Kurtköy Metro Hattı projesi de bizim için çok önemli. Havalimanına toplu ulaşımı kolaylaştıracak bu hattın inşası için de tam destek veriyoruz. İBB heyetine ziyaretleri ve teknik sunumları için teşekkür ediyorum" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın Sultanbeyli etabında incelemelerde bulundu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın Sultanbeyli etabında incelemelerde bulundu - Son Dakika
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