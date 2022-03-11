Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

11.03.2022 17:41

Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor Meteorolojiden yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısınca Sultanbeyli Belediyesi önlemlerini üst düzeye çıkardı.

Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

İSTANBUL - Meteorolojiden yapılan kuvvetli kar yağışı uyarısınca Sultanbeyli Belediyesi önlemlerini üst düzeye çıkardı. Belediye ekipleri, vatandaşların güvenliği ve ulaşımları için kar küreme ve tuzlama araçlarıyla çalışmalarını 7/24 sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için günler öncesinden kar yağışı uyarısında bulundu. Sultanbeyli Belediyesi de uyarılar doğrultusunda tüm ekiplerini teyakkuza geçirerek olumsuzluk yaşanmaması için hazırlıklarını tamamladı. Vatandaşların ulaşımda güçlük yaşamaması için belediye saha ekipleri çalışmalarını 7/24 sürdürüyor. Çok sayıda kar küreme ve tuzlama araçlarıyla ilçedeki yollar güvenli hale getiriliyor. Üst geçitler başta olmak üzere birçok cadde ve sokakta tuzlama ve küreme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, "Meteorolojinin uyarısıyla tüm hazırlıklarımızı önceden tamamladık. Daha önce olduğu gibi şimdi de kar yağışına karşı tüm ekiplerimizi harekete geçirdik. Hemşehrilerimizin kar yağışından etkilenmemesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Tüm cadde ve sokaklarımızı güvenli hale getiriyor, çağrı merkezimize gelen talepleri de ivedilikle karşılıyoruz. Hemşehrilerimizden özel araçlarında kar lastiği olmadan trafiğe çıkmamalarını istirham ediyorum. İnşallah bu kar yağışını da ilçemizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmadan atlatacağız. Buradan büyük bir özveriyle çalışan belediye ekiplerimize teşekkür ediyor, her birine görevlerinde kolaylıklar diliyorum" dedi.

Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor
Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Sultanbeyli Belediyesi, İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Sultanbeyli Belediyesi kışla mücadele çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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