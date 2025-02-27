Sultanbeyli Belediyesi Ramazan İçin Camilerde Temizlik Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika
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Sultanbeyli Belediyesi Ramazan İçin Camilerde Temizlik Çalışmaları Yapıyor

Sultanbeyli Belediyesi Ramazan İçin Camilerde Temizlik Çalışmaları Yapıyor

Sultanbeyli Belediyesi, Ramazan-ı Şerif öncesinde tüm camilerde detaylı temizlik yaparak, vatandaşların ibadetlerini daha rahat bir ortamda eda edebilmelerini sağlıyor. Camilerde gül suyu dökülerek, manevi atmosferin artırılması hedefleniyor.

27.02.2025 14:57  Güncelleme: 15:03
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Sultanbeyli Belediyesi, Ramazan-ı Şerif öncesinde tüm camilerde detaylı temizlik çalışmalarına devam ediyor. Cami avlusundan halıların yıkanmasına, şadırvanlardan lavabolara kadar kapsamlı temizlik yapılıyor. Gül suyu dökülen camiler mis kokusuyla Ramazan'a hazırlanıyor.

Sultanbeyli Belediyesi, Ramazan ayı dolayısıyla ilçe genelindeki tüm camilerde kapsamlı temizlik yapıyor. Vatandaşların, Ramazan ayının manevi atmosferini en güzel şekilde yaşaması ve ibadetlerini rahatlıkla eda edebilmesi için başlatılan çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Camilerden gül kokusu yayılıyor

İlçe genelindeki tüm camileri titizlikle temizlediklerini vurgulayan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Cami avlusundan halıların yıkanmasına, şadırvan ve lavaboların temizliğinden gül suyuna varıncaya kadar özenli temizlik yapıyoruz. Cami Temizlik Ekiplerimize, genel temizlik işleri personellerimizi de takviye ederek tüm camilerimizde kapsamlı bir temizlik hizmeti sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın, hem Ramazan'ın manevi atmosferini en güzel şekilde yaşaması hem de ibadetlerini rahatlıkla eda edebilmesi için çalışıyoruz. Şimdiden Ramazan-ı Şerif'imiz mübarek olsun" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanbeyli Belediyesi Ramazan İçin Camilerde Temizlik Çalışmaları Yapıyor - Son Dakika

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