Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Aydos Diriliş Nesli Okumaları Yarışma ve Ödül Töreni - Son Dakika
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Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Aydos Diriliş Nesli Okumaları Yarışma ve Ödül Töreni

Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aydos Diriliş Nesli Okumaları Yarışma ve Ödül Töreni gerçekleştirildi. Programda konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, kitapların aklın ihyası ve gönüllerin dirilişi için önemli olduğunu vurguladı.

17.05.2024 11:17  Güncelleme: 11:24
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Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Aydos Diriliş Nesli Okumaları Yarışma ve Ödül Töreni yapıldı. Programda konuşan Sultanbeyli Belediye Başkan Ali Tombaş, "Aklımızın ihyası, gönüllerimizin dirilişi; hiç şüphesiz kadim değerlerimizden beslenen kitaplarla mümkün olacaktır." dedi.

Aydos Diriliş Nesli Okumaları programı 8. yılını da başarıyla doldurdu. 8 yılda toplam 55 programın icra edildiği proje kapsamında yazar, şair, akademisyen başta olmak çok sayıda uzman eğitimci Sultanbeylili gençlerle buluştu. Aydos Diriliş Nesli Okumaları Yarışması ve Ödül Töreni ise Sultanbeyli Belediyesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa; Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Vekili Birkan Onat ve yüzlerce genç katıldı.

Başkan Tombaş; "Kitaplar, en doğru istikameti çizecek pusuladır"

Programda gençlere hitap eden Tombaş, "Okumak; farklı dünyaların kapılarını aralamaktır. Okumak; ilmin ufuk açan yolculuğuna çıkmaktır. Bizler, "oku" emrine büyük bir şuurla yönelen, bu kutlu emri bir ömür boyunca kendine şiar edinen bir medeniyetin mirasçılarıyız. Aklımızı ve gönlümüzü her daim kitaplarla meşgul etmek, faydalı ilimle ülkemize ve milletimize hizmet etmek inancımızın da bir gereğidir. Şüphesiz ki kitaplar; en güzel, en doğru istikameti çizecek pusulalardır. 'İki günü birbirine eşit olan ziyandadır' anlayışıyla; her gün yeni bilgiler öğrenmeli ve kültür hazinemizi sürekli beslemeliyiz. Muasır medeniyetler seviyesine hiç kuşkusuz okuyarak, kendimizi daha iyi geliştirerek ulaşacağız." dedi.

"Tüm eğitimcilerimize ve gençlerimize teşekkür ederim"

Kültür ve sanat alanında faaliyetlerine güçlü bir şekilde devam edeceklerini vurgulayan Tombaş, "Aklımızın ihyası, gönüllerimizin dirilişi; hiç şüphesiz kadim değerlerimizden beslenen kitaplarla mümkün olacaktır. Bizler de bu husus doğrultusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlçemizde kitap dostlarını ağırlayan birçok kütüphanemiz mevcut. Kütüphanelerimizin kapıları, kitaplarla dost olmak isteyen tüm okurlara ardına kadar açık. Şiir festivallerimizle, kitap fuarlarımızla ve kültür dostlarına sürekli hizmet veren kültür merkezlerimizle ilçemizde bir kültür şehri inşa etme yolunda ilerliyoruz. Aydos Diriliş Nesli Okumaları kapsamında; birçok önemli yazar, şair, akademisyen başta olmak pek çok uzman eğitimcilerimizi gençlerimizle buluşturduk. 8 yılda 55 program gerçekleştirdik. Ufkumuzu açan bilgileri ve yorumlarıyla bugüne kadar programımıza katılan yazarlarımıza ve şairlerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Aydos Diriliş Nesli Okumaları'na katılan tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Ülkemizin geleceğini yetiştiren fedakar öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza şükranlarımı sunuyorum." şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Aydos Diriliş Nesli Okumaları Yarışma ve Ödül Töreni - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Aydos Diriliş Nesli Okumaları Yarışma ve Ödül Töreni - Son Dakika
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